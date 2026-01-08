FloorPro Dæk- og Slidmærke Fjerner RM 776, 10l
Særdeles effektivt specialrengøringsmiddel til at fjerne spor efter gummihjul og mærker efter kørsel med truck. Fjerner også hårdnakket snavs som olie og sod samt polymer- og voksbelægninger.
Stærkt alkaline Hjul- og gummimærkefjerner RM 776, NTA-fri, specielt designet til pletvis rengøring og grundig rengøring af industrielle gulve, flydende og cementerede afretningslag, og overflader belagt med epoxyharpikser. Den adskillelsesvenlige specialrens påføres ved brug af totrins metoden - Den er påført med en sprøjteenhed og derefter bliver det beskidte vand fjernet med en skrubbertørre efter en klar kontakttid. Det meget effektive rengøringsmiddel fjerner helt spor lavet af gummihjul og mærker fra gaffeltrucks samt rester af tape og genstridigt olie og sod forurening. Metal- og farveforarbejdningsvirksomheder som bruger Hjul- og gummimærkefjerner RM 776, NTA-fri har også gavn af dens formulering, da den ikke indeholder noget silikone.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|10
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|13
|Vægt (kg)
|10,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|240 x 200 x 305
Anvendelsesområder
- Rengøring af gulve