Når brugt i køretøjers vaskesystemer, imponerer vores skumintensive aktive skum VehiclePro Klear!Foam RM 892 med det højeste udbytte, laveste dosis og meget gode rengøringsresultater. Det stærkt koncentrerede skumrens fjerner pålideligt olie, fedt og mineralsk snavs og på samme tid øger det børsternes bevægelsesevner - til særlig blød rengøring af biler og erhvervskøretøjer. Derudover skaber det et stabilt skumtæppe, der er nem at skylle af med høj kapacitet til at bære snavs og forbereder perfekte tørringsresultater grundet den hydrofobiske effekt. VehiclePro Klear!Foam RM 892 kan også bruges som en skumregn/skumvæg eller sammen med vores børster hvis doseringen er justeret. Indeholdte tensider er bionedbrydelige i overensstemmelse med OECD og er derfor miljøvenlige.