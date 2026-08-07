VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l
VehiclePro Klear!Foam RM 892: Fremragende skummende egenskaber. Høj snavs-fjernelse, let at skylle, kompatible med tørringshjælpemidler og voks. VDA-kompatibel og blid på lakering.
Når brugt i køretøjers vaskesystemer, imponerer vores skumintensive aktive skum VehiclePro Klear!Foam RM 892 med det højeste udbytte, laveste dosis og meget gode rengøringsresultater. Det stærkt koncentrerede skumrens fjerner pålideligt olie, fedt og mineralsk snavs og på samme tid øger det børsternes bevægelsesevner - til særlig blød rengøring af biler og erhvervskøretøjer. Derudover skaber det et stabilt skumtæppe, der er nem at skylle af med høj kapacitet til at bære snavs og forbereder perfekte tørringsresultater grundet den hydrofobiske effekt. VehiclePro Klear!Foam RM 892 kan også bruges som en skumregn/skumvæg eller sammen med vores børster hvis doseringen er justeret. Indeholdte tensider er bionedbrydelige i overensstemmelse med OECD og er derfor miljøvenlige.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|10
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|10
|Vægt (kg)
|10,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|287 x 150 x 329
Produkt
- Skumintensiv børsteshampoo til bilvask
- Fjerner ubesværet olie-, fedt- og mineralske pletter
- Understøtter glidefriktion af børster og beskytter dermed køretøjets overflade.
- Giver et stabilt og effektivt skumtæppe.
- Giver perfekte tørreresultater med hydrofobisk effekt.
- Særlige stoffer understøtter langvarig opbevaring af køretøjets overflade
- Højt koncentreret.
- VDA-kompatibel
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
Anvendelsesområder
- Biler
- Rengøring af erhvervskøretøjer