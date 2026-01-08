Med en fodbetjent tænd/sluk-knap for ekstra bekvemmelighed fjerner den ledningsfrie EB 30/1 elektriske kost fra Kärcher løst snavs helt ind til 2 millimeter fra kanterne. Takket være dens højdejusterbare teleskophåndtag med greb kan den elektriske kosts højde justeres til hver enkelt brugers højde for perfekt ergonomi. Derudover kan den glide ubesværet i enhver retning i kraft af det integrerede kardanled og kan nemt låses i en opretstående position under pauser i arbejdet. Desuden gør dens flade konstruktion (kun 9 cm) det også nemt at rengøre under radiatorer og møbler. Det kraftige lithium-ion batteri giver en driftstid på ca. 40 minutter på tæppebelagte gulve, mens rengøringstiden på hårde gulve er længere, omkring 50 minutter. Og sidst, men ikke mindst, giver den medfølgende hurtiglader som standard hurtige opladningstider på mindre end to timer.