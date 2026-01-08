Elektrisk kost EB 30/1 Li-Ion
Støjsvag, grundig og leveret med lithium-ion batteri og hurtiglader – EB 30/1 elektriske kost leverer imponerende hastighed og komfort ved rengøring på hårde og tæppebelagte gulve.
Med en fodbetjent tænd/sluk-knap for ekstra bekvemmelighed fjerner den ledningsfrie EB 30/1 elektriske kost fra Kärcher løst snavs helt ind til 2 millimeter fra kanterne. Takket være dens højdejusterbare teleskophåndtag med greb kan den elektriske kosts højde justeres til hver enkelt brugers højde for perfekt ergonomi. Derudover kan den glide ubesværet i enhver retning i kraft af det integrerede kardanled og kan nemt låses i en opretstående position under pauser i arbejdet. Desuden gør dens flade konstruktion (kun 9 cm) det også nemt at rengøre under radiatorer og møbler. Det kraftige lithium-ion batteri giver en driftstid på ca. 40 minutter på tæppebelagte gulve, mens rengøringstiden på hårde gulve er længere, omkring 50 minutter. Og sidst, men ikke mindst, giver den medfølgende hurtiglader som standard hurtige opladningstider på mindre end to timer.
Funktioner og fordele
Nem udskiftning af batteriDet kraftige Li-Ion-batteri er let at fjerne og udskifte i ét trin.
Børsten udskiftes uden brug af værktøjBørstevalsen kan tages af uden værktøj, hvilket letter rengøringen.
HurtigopladerKort opladningstid, lang driftstid: oplader batterierne helt på under to timer.
Fejebakken er let at fjerne og indsætte igen
- Hurtig og nem tømning af beholderen.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde (mm)
|300
|Beholdervolumen (l)
|1
|Lydniveau (dB(A))
|56
|Output power, udgangseffekt (A)
|1,8
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|7,2
|Batterikapacitet
|(2,5 Ah)
|Batteri driftstid på hårdt gulv (min)
|51
|Batteri driftstid på gulvtæppe (min)
|41
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|250 x 300 x 1340
Scope of supply
- Batteri: 7,2 V / 2,5 Ah batteri (1 stk.).
- Hurtiglader, BC 1/1.8
- Børstevalse, standard
- Teleskopisk kosteskaft med håndtag
- Affaldsbeholder