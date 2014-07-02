Med de to kontraroterende børstevalser og den praktiske sidebørste er den alsidigt anvendelige tæppebørstesuger CV 60/2 RS optimal til rengøring af gulvtæpper og alle slags hårde gulve. Maskinen er som standard udstyret med en udtrækkelig sugeslange med sugerør samt et kombimundstykke og mindre dyser til støvsugning af mindre områder. Inklusive oplader og batterier.