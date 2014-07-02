Opretstående tæppestøvsuger CV 60/2 RS Bp.
Alsidigt anvendelig step-on tæppebørstesuger. Ideel til gulvtæpper og hårde gulve. Inklusive oplader og batterier.
Med de to kontraroterende børstevalser og den praktiske sidebørste er den alsidigt anvendelige tæppebørstesuger CV 60/2 RS optimal til rengøring af gulvtæpper og alle slags hårde gulve. Maskinen er som standard udstyret med en udtrækkelig sugeslange med sugerør samt et kombimundstykke og mindre dyser til støvsugning af mindre områder. Inklusive oplader og batterier.
Funktioner og fordele
Kontraroterende børstevalsesystemTil hårde gulve og gulvtæpper - uden skift af børste. Valserne tilpasser sig individuelt.
Sugerør med ekstra lang slangeTil bekvem rengøring af trapper og hjørner.
Kan lukkes helt opLet skift af batteri og filterpose. Meget servicevenlig.
Slankt design
- Meget manøvredygtig.
- Passer ind i alle elevatorer - ubesværet rengøring af fleretagesejendomme.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|36
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Arbejdsbredde (cm)
|61
|Støvsugning (mbar/kPa)
|117 / 11,7
|Luftgennemstrømning (l/s)
|34
|Beholdervolumen (l)
|17
|Standardbredde ( )
|ID 32
|Lydniveau (dB(A))
|68
|Børsteydelse (W)
|373
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|219
|Mål (L x B x H) (mm)
|1120 x 640 x 1290
Scope of supply
- Fugemundstykke
- Møbelmundstykke
- Aftageligt sugerør
- Riflet sugeslange
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Papir
- Børstevalse, standard: 2 Stk.
Udstyr
- Filterindikator
- Sikkerhedsklasse: II