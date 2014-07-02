Opretstående tæppestøvsuger CV 60/2 RS Bp.

Alsidigt anvendelig step-on tæppebørstesuger. Ideel til gulvtæpper og hårde gulve. Inklusive oplader og batterier.

Med de to kontraroterende børstevalser og den praktiske sidebørste er den alsidigt anvendelige tæppebørstesuger CV 60/2 RS optimal til rengøring af gulvtæpper og alle slags hårde gulve. Maskinen er som standard udstyret med en udtrækkelig sugeslange med sugerør samt et kombimundstykke og mindre dyser til støvsugning af mindre områder. Inklusive oplader og batterier.

Funktioner og fordele
Opretstående tæppestøvsuger CV 60/2 RS Bp.: Kontraroterende børstevalsesystem
Kontraroterende børstevalsesystem
Til hårde gulve og gulvtæpper - uden skift af børste. Valserne tilpasser sig individuelt.
Opretstående tæppestøvsuger CV 60/2 RS Bp.: Sugerør med ekstra lang slange
Sugerør med ekstra lang slange
Til bekvem rengøring af trapper og hjørner.
Opretstående tæppestøvsuger CV 60/2 RS Bp.: Kan lukkes helt op
Kan lukkes helt op
Let skift af batteri og filterpose. Meget servicevenlig.
Slankt design
  • Meget manøvredygtig.
  • Passer ind i alle elevatorer - ubesværet rengøring af fleretagesejendomme.
Specifikationer

Teknisk data

Spænding (V) 36
Frekvens (Hz) 50 / 60
Arbejdsbredde (cm) 61
Støvsugning (mbar/kPa) 117 / 11,7
Luftgennemstrømning (l/s) 34
Beholdervolumen (l) 17
Standardbredde ( ) ID 32
Lydniveau (dB(A)) 68
Børsteydelse (W) 373
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 219
Mål (L x B x H) (mm) 1120 x 640 x 1290

Scope of supply

  • Fugemundstykke
  • Møbelmundstykke
  • Aftageligt sugerør
  • Riflet sugeslange
  • Mængde af filterposer: 1 Stk.
  • Materiale til filterposer: Papir
  • Børstevalse, standard: 2 Stk.

Udstyr

  • Filterindikator
  • Sikkerhedsklasse: II
Videoer
Tilbehør