Støvsuger T 12/1
Den nye Kärcher T 12/1 er en særdeles effektiv og støjsvag støvsuger. Maskinen har en bekvem fodkontakt, som gør betjeningen nem, samt to baghjul og to drejelige forhjul, så den bliver max. manøvredygtig. Alt i alt en kraftfuld og robust tørsuger i mellemklassen.
T 12/1 leveres som standard med en højeffektiv fleecefilterpose med et op til tre gange så stort volumen som papirfilterposer. Det er en fordel, som betaler sig selv, idet der kan arbejdes i længere tid mellem filterposeskiftene. Motorydelse, luftgennemstrømning og det sekslags-filtersystem (inkl. mikrofilter, som er ekstraudstyr) er designet således, at sugeevnen ikke mindskes. Det lave design giver stor stabilitet. Ledningen kan vikles op omkring toppen af maskinen eller hægtes på en krog på siden af maskinen, hvis arbejdsstedet skiftes hyppigt som f.eks. ved rengøring i hoteller m.m. En speciel finesse er, at gulvmundstykket kan placeres i tilbehørsholderen bag på maskinen, hvor også alt tilbehøret kan anbringes efter brug. Sugeslangen er let at sætte på ved hjælp af det enkle, men effektive plug-in clipsystem. Slangen skal blot skubbes ind i koblingen, hvorefter den holdes på plads af en låsering. Dette system sikrer, at sugeslangen ikke falder af, når brugeren trækker maskinen efter sig. I de tilfælde, hvor der stilles specielt strenge hygiejniske krav, kan der udover papirfilterposen monteres et HEPA filter, som tilbageholder meget fine støvpartikler.
Funktioner og fordele
Meget effektivt HEPA 13-FilterDet valgfrie HEPA filter sikrer partikelfri, hygiejnisk ren udstødningsgas. Høj filtrerings- og separeringsgrad på 99,95 % tilbageholder små partikler. Certificeret i overensstemmelse med teststandard DIN EN 1822:2019.
Indbygget ledningsholderStrømkablet er altid opbevaret sikkert ved transport.
Hovedfilterkurv.Stort, vaskbart permanent hovedfilter til optimal støvseparering. Drift er muligt både med og uden filterpose.
Ergonomisk
- Maskinen er let at tænde/slukke på en fodkontakt. Du undgår helt at skulle bukke dig ned.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|220 / 22
|Luftgennemstrømning (l/s)
|43
|Nominel ydelse (W)
|700
|Beholdervolumen (l)
|12
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|12
|Kabelmateriale
|PVC
|Kabelfarve
|Gul
|Lydniveau (dB(A))
|60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Antal sugeslanger: 1 Stk.
- Længde på sugerør: 505 mm
- Materiale til sugerør: Stål, krom
- Kombimundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- Permanent filterkurv: Nylon
Udstyr
- Beholdermateriale: Plastik
- Indbygget opbevaringsrum til ledninger
- Kabelkrog
Videoer
Anvendelsesområder
- Perfekt til brug på kontorer, operationsstuer og advokatkontorer
- Til rengøring i restauranter, kantiner eller detailbranchen
- Velegnet på støjfølsomme områder, som f.eks. hospitaler, skoler og hoteller