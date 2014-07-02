T 12/1 leveres som standard med en højeffektiv fleecefilterpose med et op til tre gange så stort volumen som papirfilterposer. Det er en fordel, som betaler sig selv, idet der kan arbejdes i længere tid mellem filterposeskiftene. Motorydelse, luftgennemstrømning og det sekslags-filtersystem (inkl. mikrofilter, som er ekstraudstyr) er designet således, at sugeevnen ikke mindskes. Det lave design giver stor stabilitet. Ledningen kan vikles op omkring toppen af maskinen eller hægtes på en krog på siden af maskinen, hvis arbejdsstedet skiftes hyppigt som f.eks. ved rengøring i hoteller m.m. En speciel finesse er, at gulvmundstykket kan placeres i tilbehørsholderen bag på maskinen, hvor også alt tilbehøret kan anbringes efter brug. Sugeslangen er let at sætte på ved hjælp af det enkle, men effektive plug-in clipsystem. Slangen skal blot skubbes ind i koblingen, hvorefter den holdes på plads af en låsering. Dette system sikrer, at sugeslangen ikke falder af, når brugeren trækker maskinen efter sig. I de tilfælde, hvor der stilles specielt strenge hygiejniske krav, kan der udover papirfilterposen monteres et HEPA filter, som tilbageholder meget fine støvpartikler.