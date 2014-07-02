Støvsuger T 12/1 eco!efficiency
Kärcher T 12/1 eco!efficiency er en særdeles effektiv og støjsvag støvsuger.
Med den meget effektive fleecefilterpose som standardudstyr har den et filterposevolumen, der er tre gange så stort som en almindelig papirfilterpose. Det er en fordel, som i sidste ende betaler sig, fordi arbejdsintervallerne mellem filterskift er længere. T 12/1 eco!efficiency'ens motorkraft, luftgennemstrømning og det 6-trins filtersystem (inklusive mikrofilter som ekstra udstyr) er således udformet, at sugestyrken stort set ikke reduceres. Det lave tyngepunkt sikrer stabilitet. Elledningen kan vikles op på ledningsopbevaringen eller på en udtrækkelig kabelkrog som hurtig opbevaring, hvis der ofte skiftes mellem forskellige arbejdssteder, f.eks. rengøring af genstande i hoteller m.m. Et særligt kendetegn er gulvmundstykket, der kan klikkes på tilbehørsholderen (bagpå maskinen), der kan anvendes til komplet opbevaring af tilbehøret på maskinen, når arbejdet er slut. Sugeslangen på maskinen har det samme effektive plug-in clipssystem. Du sætter slangen på maskinens studs, den elastiske ring klikker i - så er du klar. Systemet sikrer, at sugeslangen ikke falder af, når brugeren trækker maskinen efter sig.
Funktioner og fordele
Aldrig har det været så sjovt at spare på energien!
- Lavt strømforbrug (500 W).
- En energibesparelse på op til 40 % med samtidig høj rengøringsydelse.
Indbygget ledningsholder
- Strømkablet er altid opbevaret sikkert ved transport.
Støjsvag
- Velegnet til brug på støjfølsomme områder, takket være støjsvag drift.
- Rengøringsopgaver om natten kan også lade sig gøre uden problemer.
Lette at vedligeholde
- Enkel, hurtig udskiftning af ledning, også uden nogen forhåndsviden.
- Reducerer tidsbehov og serviceomkostninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|185 / 18,5
|Luftgennemstrømning (l/s)
|46
|Nominel ydelse (W)
|500
|Beholdervolumen (l)
|12
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|12
|Lydniveau (dB(A))
|60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 505 mm
- Materiale til sugerør: Stål, krom
- Kombimundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Plastik
- Indbygget opbevaringsrum til ledninger
- Kabelkrog
- Strøm kabel til tilslutning: Standard
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og bygningsrengøring
- Ideel til at arbejde i støjfølsomme områder, inklusive om natten