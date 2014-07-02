Med den meget effektive fleecefilterpose som standardudstyr har den et filterposevolumen, der er tre gange så stort som en almindelig papirfilterpose. Det er en fordel, som i sidste ende betaler sig, fordi arbejdsintervallerne mellem filterskift er længere. T 12/1 eco!efficiency'ens motorkraft, luftgennemstrømning og det 6-trins filtersystem (inklusive mikrofilter som ekstra udstyr) er således udformet, at sugestyrken stort set ikke reduceres. Det lave tyngepunkt sikrer stabilitet. Elledningen kan vikles op på ledningsopbevaringen eller på en udtrækkelig kabelkrog som hurtig opbevaring, hvis der ofte skiftes mellem forskellige arbejdssteder, f.eks. rengøring af genstande i hoteller m.m. Et særligt kendetegn er gulvmundstykket, der kan klikkes på tilbehørsholderen (bagpå maskinen), der kan anvendes til komplet opbevaring af tilbehøret på maskinen, når arbejdet er slut. Sugeslangen på maskinen har det samme effektive plug-in clipssystem. Du sætter slangen på maskinens studs, den elastiske ring klikker i - så er du klar. Systemet sikrer, at sugeslangen ikke falder af, når brugeren trækker maskinen efter sig.