Støvsuger T 15/1

Med T 15/1 tørsugeren opgraderer vi vort bestående, kommercielle sortiment til erhvervsmæssig brug og generobrer dette vigtige markedssegment med denne topmodel.

Den særdeles støjsvage maskine kombinerer høj ergonomisk komfort på grund af komplet integrering af sugeslange, ledning og tilbehør samt to stop-positioner for gulvmundstykket med en fremragende sugeevne og en enorm arbejdsradius.

Funktioner og fordele
Støvsuger T 15/1: Fleksibelt kabel
Fleksibelt kabel
Særdeles fleksibelt, robust og slidstærkt Glideflex-strømkabel. Den kan vikles rundt om toppen på maskinen eller opbevares på ledningskrogen.
Støvsuger T 15/1: Integreret tilbehørsholder
Integreret tilbehørsholder
Tilbehør opbevares på bagsiden af maskinen og er let tilgængelig, når der skal gøres rent.
Støvsuger T 15/1: Betjening via fodkontakt
Betjening via fodkontakt
Du skal ikke bukke dig ned.
Hovedfilterkurv.
  • Stort permanent hovedfilter fremstillet af vaskbar nylon for optimal støvadskillelse. Til brug med eller uden filterpose.
Specifikationer

Teknisk data

Strømtilslutning (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Støvsugning (mbar/kPa) 220 / 22
Luftgennemstrømning (l/s) 43
Nominel ydelse (W) 700
Beholdervolumen (l) 15
Standardbredde ( ) ID 35
Ledningslængde (m) 15
Lydniveau (dB(A)) 60
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 7,1
Vægt inkl. emballage (kg) 11,4
Mål (L x B x H) (mm) 434 x 316 x 400

Scope of supply

  • Sugeslangens længde: 2 m
  • Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
  • Teleskopisk støvsugerrør: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopisk støvsugerør, materiale: Stål, krom
  • Kombimundstykke
  • Møbelmundstykke
  • Fugemundstykke
  • Sugebørste
  • Mængde af filterposer: 1 Stk.
  • Materiale til filterposer: Fleece
  • Motorværnsfilter
  • Permanent filterkurv: Fleece

Udstyr

  • Beholdermateriale: Plastik
  • Indbygget opbevaringsrum til ledninger
  • Kabelkrog
  • Strøm kabel til tilslutning: Fleksibel
  • Integreret tilbehørsholder
Støvsuger T 15/1
Støvsuger T 15/1
Videoer
Tilbehør