Støvsuger T 15/1
Med T 15/1 tørsugeren opgraderer vi vort bestående, kommercielle sortiment til erhvervsmæssig brug og generobrer dette vigtige markedssegment med denne topmodel.
Den særdeles støjsvage maskine kombinerer høj ergonomisk komfort på grund af komplet integrering af sugeslange, ledning og tilbehør samt to stop-positioner for gulvmundstykket med en fremragende sugeevne og en enorm arbejdsradius.
Funktioner og fordele
Fleksibelt kabelSærdeles fleksibelt, robust og slidstærkt Glideflex-strømkabel. Den kan vikles rundt om toppen på maskinen eller opbevares på ledningskrogen.
Integreret tilbehørsholderTilbehør opbevares på bagsiden af maskinen og er let tilgængelig, når der skal gøres rent.
Betjening via fodkontaktDu skal ikke bukke dig ned.
Hovedfilterkurv.
- Stort permanent hovedfilter fremstillet af vaskbar nylon for optimal støvadskillelse. Til brug med eller uden filterpose.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|220 / 22
|Luftgennemstrømning (l/s)
|43
|Nominel ydelse (W)
|700
|Beholdervolumen (l)
|15
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|15
|Lydniveau (dB(A))
|60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|434 x 316 x 400
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskopisk støvsugerrør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopisk støvsugerør, materiale: Stål, krom
- Kombimundstykke
- Møbelmundstykke
- Fugemundstykke
- Sugebørste
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Plastik
- Indbygget opbevaringsrum til ledninger
- Kabelkrog
- Strøm kabel til tilslutning: Fleksibel
- Integreret tilbehørsholder