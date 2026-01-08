Våd- og tørstøvsuger NT 70/3
Kraftig våd-/tørstøvsuger med 70 l beholderkapacitet og op til tre motorer.
NT 70-familien af maskiner består af store, kraftfulde våd-/tørstøvsugere med op til tre motorer. En komplet serie af modeller, der skinner igennem især når det kommer til våd applikation og støvsugning groft snavs. Stor sugekraft, samt afprøvet Kärcher-kvalitet til en lav pris.
Funktioner og fordele
Integreret tilbehørsholder
- Stor stødfanger med opbevaringsrum til tilbehør.
Indbygget udløbsslange
- Beholderen er nem at tømme via afløbsslangen. Meget praktisk på grund af den store 70 liters beholder.
Ergonomisk håndtag
- NT 70 har et ergonomisk skubbehåndtag, så maskinen kan flyttes.
Robust stødfanger
- Den robuste stødfanger beskytter maskinen mod slag og stød.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|3 x 74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholdervolumen (l)
|70
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 3600
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Ledningslængde (m)
|10
|Lydniveau (dB(A))
|83
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|27,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|720 x 510 x 975
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Patronfilter: Papir
- Afløbsslange
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: II