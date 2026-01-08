Våd- og tørstøvsuger NT 70/3

Kraftig våd-/tørstøvsuger med 70 l beholderkapacitet og op til tre motorer.

NT 70-familien af maskiner består af store, kraftfulde våd-/tørstøvsugere med op til tre motorer. En komplet serie af modeller, der skinner igennem især når det kommer til våd applikation og støvsugning groft snavs. Stor sugekraft, samt afprøvet Kärcher-kvalitet til en lav pris.

Funktioner og fordele
Integreret tilbehørsholder
  • Stor stødfanger med opbevaringsrum til tilbehør.
Indbygget udløbsslange
  • Beholderen er nem at tømme via afløbsslangen. Meget praktisk på grund af den store 70 liters beholder.
Ergonomisk håndtag
  • NT 70 har et ergonomisk skubbehåndtag, så maskinen kan flyttes.
Robust stødfanger
  • Den robuste stødfanger beskytter maskinen mod slag og stød.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftgennemstrømning (l/s) 3 x 74
Støvsugning (mbar/kPa) 254 / 25,4
Beholdervolumen (l) 70
Beholdermateriale Plastik
Motorydelse (W) max. 3600
Standardbredde ( ) ID 40
Ledningslængde (m) 10
Lydniveau (dB(A)) 83
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 27,6
Mål (L x B x H) (mm) 720 x 510 x 975

Scope of supply

  • Sugeslangens længde: 4 m
  • Bøjning: Plastik
  • Antal sugeslanger: 2 Stk.
  • Længde på sugerør: 550 mm
  • Materiale til sugerør: Rustfri stål
  • Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
  • Fugemundstykke
  • Patronfilter: Papir
  • Afløbsslange
  • Skubbehåndtag

Udstyr

  • Kofanger
  • Sikkerhedsklasse: II
