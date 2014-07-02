Våd- og tørstøvsuger NT 70/3 Me Tc
Våd/tør Støvsuger. NT 70-serien består af kraftige våd/tør støvsugere med op til 3 motorer. Valget falder på NT 70/3 Me Tc, når der er behov for et kraftigt sug og en ekstra lang slange, eksempelvis ved rengøring af busser. Vipperammen, det ergonomiske håndtag samt de store industrihjul gør det fleksibelt og let at flytte den rundt. Beholderen tømmes særdeles let via den integrerede slange eller ved at vippes.
Den endnu større beholdere fyldes hurtigt, når der arbejdes med kraftig sugestyrke. En stor beholder betyder også en stor vægt, som skal flyttes, når beholderen skal tømmes. Derfor er den nye NT 70-familie med vippechassis dobbelt så populær; når den transporteret hen, hvor den skal tømmes, løftes og tømmes beholderen, som fås i plast eller metal, nemt ved hjælp af et robust håndtag. Det sparer tid og er blid mod din ryg.
Funktioner og fordele
Integreret tilbehørsholderStor stødfanger med opbevaringsrum til tilbehør.
Ergonomisk håndtagNT 70 har et ergonomisk skubbehåndtag, så maskinen kan flyttes.
Vipbart chassisHurtigt og let: Beholderen vipper bagud, så den er let at tømme.
Ergonomisk løftehåndtag
- Det ergonomiske håndtag - foran og under beholderen - går håndteringen nem.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|3 x 74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholdervolumen (l)
|70
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Motorydelse (W)
|max. 3600
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Ledningslængde (m)
|10
|Lydniveau (dB(A))
|83
|Farve
|sølv
|Vægt uden tilbehør (kg)
|29,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|35,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|510 x 645 x 990
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Vipbart chassis
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Patronfilter: Papir
- Afløbsslange
- Beholder i rustfrit stål
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Sikkerhedsklasse: II
- Hjul med bremse
Anvendelsesområder
- Egnet til våd og tør støvsugning.