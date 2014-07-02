Den endnu større beholdere fyldes hurtigt, når der arbejdes med kraftig sugestyrke. En stor beholder betyder også en stor vægt, som skal flyttes, når beholderen skal tømmes. Derfor er den nye NT 70-familie med vippechassis dobbelt så populær; når den transporteret hen, hvor den skal tømmes, løftes og tømmes beholderen, som fås i plast eller metal, nemt ved hjælp af et robust håndtag. Det sparer tid og er blid mod din ryg.