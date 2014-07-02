Spray-extraction cleaner Puzzi 10/1
Med et 240 mm gulvtæppemundstykke og et polstringsmundstykke til at indsætte i pistolgrebet som standard - Puzzi 10/1 tæpperenser til rengøring af polstrings- og gulvtæppeoverflader.
Den professionelle Puzzi 10/1 tæpperenser fra Kärcher giver fremragende sugestyrke samt hygiejniske rengøringsresultater og sikrer at tekstiloverflader kan bruges igen hurtigt. Til dette formål sprøjter tæpperenseren rengøringsmidlet dybt ned i de tekstile fibre, og fjerner det derefter igen med det løsnede snavs, hvilket gør den perfekt til at gøre polstrede, gulvtæpper og andre tekstiloverflader rene. Det robuste og kompakte design som Puzzi 10/1 har, sikrer en lang levetid og dermed høj omkostningseffektivitet - ideel til entreprenører inden for bygningsservice, hotels- og hospitalssektoren eller til rengøring af køretøjers indvendige. Apparatets låg, polstringsmundstykke og gulvmundstykke er gennemsigtige for bedre at kunne se det beskidte vand. Den store trykknap, der kan betjenes med både hænder og fødder, øger også bekvemmeligheden for brugeren. Derudover kommer maskinen med en integreret kabelkrog og et armatur til polstringsmundstykket og sugerøret.
Funktioner og fordele
Enestående rengøringsevnePerfekt dybdegående rensning af tekstiloverflader. Hurtig tørring betyder, at overfladen hurtigt kan bruges igen, takket være den fremragende sugepræstation. Enestående rengøringsresultater med synlig før- og eftereffekt.
Professionel kvalitet: ekstremt robust og holdbar.Effektiv pumpe med en lang levetid. Kraftfuld turbine med fremragende tillbagesugningspræstation. Robust design og beskyttelseskant beskytter maskinen fra stød og slag.
Sæt med omfattende tilbehør til tæpperengøringFleksibel sugelæbe, som giver optimal sugevinkel og fremragende tørreresultater. 240 mm bredt mundstykke med integreret SprayEx-sugeslange. Ergonomisk tohåndsgreb, som giver større brugerkomfort.
Praktisk møbelmundstykke
- Enkel og grundig rengøring af indtræk og polstrede møbler.
- Perfekt til rengøring af køretøjers indre.
- 110 mm bredde mundstykke til indsætning i spray/suction pistolgrebet.
Aftagelig, smart 2-i-1 snavsevandsbeholder
- Hurtig og enkel at fylde rentvandstanken.
- Praktisk og nem at tømme snavsevandstanken.
Nem at betjene, takket være to store knapper
- Ingen grund til at bøje sig ned: tænd/sluk-fodkontakt til hastighed og nem betjening.
- Hurtig 1-trins metode: kombineret sprøjtning og støvsugning på en gang.
- 2-trins metode: Spray på fibrene, og lad det trænge ind - støvsug det derefter af.
Store baghjul og fleksible 360° styreruller
- Nem manøvrering, også på ujævne overflader.
- Særlig manøvredygtig og fleksibel at håndtere ved rengøring.
Kabelkrog
- Til sikker opbevaring af ledningen.
- Praktisk og beskytter ledningen.
- Maskinen er nem at transportere og opbevarer.
Integreret opbevaring til polstermundstykket og tæppemundstykket
- Takket være det kompakte design er polstringsdysen altid inden for rækkevidde.
- Integreret rørsholder med gulvmundstykke i bærehåndtaget.
Specifikationer
Teknisk data
|Maks. kapacitet (m²/h)
|20 - 25
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Spraymængde (l/min)
|1
|Spraytryk (bar)
|1
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|10 / 9
|Turbineydelse (W)
|1250
|Pumpeydelse (W)
|40
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|10,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|16,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- Møbelmundstykke
- Rengøringsmiddel: RM 760 tabs, 2 Stk.
- Sprøjtesugeslange: 2.5 m
- Kabelkrog
- Gulvmundstykke: 240 mm
- Spray-/sugepistol
- D-håndtag til spray-/sugeslange
- Udtagelig 2-i-1-beholder
- Spray-Ex rør: 1 Stk.
Udstyr
- Integreret opbevaring af tilbehør til polstring/sprækkedyse
- Integreret opbevaring af gulvdyse
- Mundstykke til dyse: Møbelmundstykke, Blå
Videoer
Anvendelsesområder
- Til intensiv fiber-dybderengøring af polstring og polstrede møbler
- Til mellemrensning og målrettet pletfjernelse på tæpper
- Til rengøring af alle tekstiloverflader – inklusive bilinteriør
- Til intensiv fiber-dybderengøring af polstrede bilsæder
- Til målrettet fiberdybderensning af mindre tæppebelagte områder
- Til rengøring af polstring og tekstiloverflader i hygiejnisk følsomme områder
- Til fiberdybderensning af tæpper og tekstile gulvbelægninger