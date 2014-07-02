Den professionelle Puzzi 10/1 tæpperenser fra Kärcher giver fremragende sugestyrke samt hygiejniske rengøringsresultater og sikrer at tekstiloverflader kan bruges igen hurtigt. Til dette formål sprøjter tæpperenseren rengøringsmidlet dybt ned i de tekstile fibre, og fjerner det derefter igen med det løsnede snavs, hvilket gør den perfekt til at gøre polstrede, gulvtæpper og andre tekstiloverflader rene. Det robuste og kompakte design som Puzzi 10/1 har, sikrer en lang levetid og dermed høj omkostningseffektivitet - ideel til entreprenører inden for bygningsservice, hotels- og hospitalssektoren eller til rengøring af køretøjers indvendige. Apparatets låg, polstringsmundstykke og gulvmundstykke er gennemsigtige for bedre at kunne se det beskidte vand. Den store trykknap, der kan betjenes med både hænder og fødder, øger også bekvemmeligheden for brugeren. Derudover kommer maskinen med en integreret kabelkrog og et armatur til polstringsmundstykket og sugerøret.