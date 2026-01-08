Spray-extraction cleaner Puzzi 10/1 Edition
Med et 240 mm gulvtæppemundstykke, et polstringsmundstykke, et sprækkemundstykke og 48 RM 760 tabletter som standard - Puzzi 10/1 Edition tæpperenser til rengøring af polstrede og tæppebelagte overflader.
Den professionelle Puzzi 10/1 Edition tæpperenser fra Kärcher leverer fremragende sugestyrke samt giver hygiejniske rengøringsresultater og sikrer at tekstiloverflader kan bruges igen hurtigt. Med dette formål sprøjter tæpperenseren rengøringsmidlet dybt ned i fibrene og fjerner det derefter igen med det løsnede snavs, hvilket gør den perfekt til rengøring af polstrede, tæppebelagte og andre overflader. Det robuste, kompakte design af Puzzi 10/1 Edition sikrer en lang levetid og dermed en høj omkostningseffektivitet - ideel til entreprenører inden for bygningsservice, hotel- og hospitalitysektoren eller til rengøring af køretøjers indvendige. Apparatets låg, polstringsmundstykke og gulvmundstykke er gennemsigtige for bedre at kunne se det beskidte vand. Store trykknapper, der kan betjenes med både hænder og fødder, øger også bekvemmeligheden for brugeren. Tilbehørene inkluderet i leveringsomfanget er særligt omfattende: et 240 mm gulvtæppemundstykke, et polstringsmundstykke, et sprækkemundstykke og 48 RM 760 tabletter.
Funktioner og fordele
Enestående rengøringsevnePerfekt dybdegående rensning af tekstiloverflader. Hurtig tørring betyder, at overfladen hurtigt kan bruges igen, takket være den fremragende sugepræstation. Enestående rengøringsresultater med synlig før- og eftereffekt.
Professionel kvalitet: ekstremt robust og holdbar.Effektiv pumpe med en lang levetid. Kraftfuld turbine med fremragende tillbagesugningspræstation. Robust design og beskyttelseskant beskytter maskinen fra stød og slag.
Sæt med omfattende tilbehør til tæpperengøringFleksibel sugelæbe, som giver optimal sugevinkel og fremragende tørreresultater. 240 mm bredt mundstykke med integreret SprayEx-sugeslange. Ergonomisk tohåndsgreb, som giver større brugerkomfort.
Praktisk møbelmundstykke
- Enkel og grundig rengøring af indtræk og polstrede møbler.
- Perfekt til rengøring af køretøjers indre.
- 110 mm bredde mundstykke til indsætning i spray/suction pistolgrebet.
Robust, langt sprækkemundstykke.
- Ideel til rengøring af polstring og køretøjers indre.
- Nem rengøring af områder der er svære at nå: huller, sprækker og hjørner.
- Praktisk længde på 253 mm.
Aftagelig, smart 2-i-1 snavsevandsbeholder
- Hurtig og enkel at fylde rentvandstanken.
- Praktisk og nem at tømme snavsevandstanken.
Nem at betjene, takket være to store knapper
- Ingen grund til at bøje sig ned: tænd/sluk-fodkontakt til hastighed og nem betjening.
- Hurtig 1-trins metode: kombineret sprøjtning og støvsugning på en gang.
- 2-trins metode: Spray på fibrene, og lad det trænge ind - støvsug det derefter af.
Store baghjul og fleksible 360° styreruller
- Nem manøvrering, også på ujævne overflader.
- Særlig manøvredygtig og fleksibel at håndtere ved rengøring.
Kabelkrog
- Til sikker opbevaring af ledningen.
- Praktisk og beskytter ledningen.
- Maskinen er nem at transportere og opbevarer.
Integreret opbevaring til polstermundstykket og tæppemundstykket
- Takket være det kompakte design er polstringsdysen altid inden for rækkevidde.
- Integreret rørsholder med gulvmundstykke i bærehåndtaget.
Specifikationer
Teknisk data
|Maks. kapacitet (m²/h)
|20 - 25
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Spraymængde (l/min)
|1
|Spraytryk (bar)
|1
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|10 / 9
|Turbineydelse (W)
|1250
|Pumpeydelse (W)
|40
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|10,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|16
|Mål (L x B x H) (mm)
|709 x 322 x 438
Scope of supply
- Møbelmundstykke
- Rengøringsmiddel: RM 760 tabs, 48 Stk.
- Sprøjtesugeslange: 2.5 m
- Kabelkrog
- Gulvmundstykke: 240 mm
- Fugemundstykke
- Spray-/sugepistol
- D-håndtag til spray-/sugeslange
- Udtagelig 2-i-1-beholder
- Spray-Ex rør: 1 Stk.
Udstyr
- Integreret opbevaring af tilbehør til polstring/sprækkedyse
- Integreret opbevaring af gulvdyse
- Mundstykke til dyse: Møbelmundstykke, Blå
Anvendelsesområder
- Til intensiv fiber-dybderengøring af polstring og polstrede møbler
- Til mellemrensning og målrettet pletfjernelse på tæpper
- Til rengøring af alle tekstiloverflader – inklusive bilinteriør
- Til intensiv fiber-dybderengøring af polstrede bilsæder
- Til målrettet fiberdybderensning af mindre tæppebelagte områder
- Til rengøring af polstring og tekstiloverflader i hygiejnisk følsomme områder
- Til fiberdybderensning af tæpper og tekstile gulvbelægninger