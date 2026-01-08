Den professionelle Puzzi 10/1 Edition tæpperenser fra Kärcher leverer fremragende sugestyrke samt giver hygiejniske rengøringsresultater og sikrer at tekstiloverflader kan bruges igen hurtigt. Med dette formål sprøjter tæpperenseren rengøringsmidlet dybt ned i fibrene og fjerner det derefter igen med det løsnede snavs, hvilket gør den perfekt til rengøring af polstrede, tæppebelagte og andre overflader. Det robuste, kompakte design af Puzzi 10/1 Edition sikrer en lang levetid og dermed en høj omkostningseffektivitet - ideel til entreprenører inden for bygningsservice, hotel- og hospitalitysektoren eller til rengøring af køretøjers indvendige. Apparatets låg, polstringsmundstykke og gulvmundstykke er gennemsigtige for bedre at kunne se det beskidte vand. Store trykknapper, der kan betjenes med både hænder og fødder, øger også bekvemmeligheden for brugeren. Tilbehørene inkluderet i leveringsomfanget er særligt omfattende: et 240 mm gulvtæppemundstykke, et polstringsmundstykke, et sprækkemundstykke og 48 RM 760 tabletter.