Tæpperenser BRC 30/15 C

Kompakt tæpperenser til hurtig og økonomisk spray-ex rengøring af mindre områder, også ideel til pletfjernelse og vedligeholdelsesrengøring af gulvtæpper med I-Capsol-spray. Økonomisk på områder med en størrelse på 200 og 800 m2.

BRC 30/15 er ideel til dybderengøring og trænger helt ned i gulvtæppernes luv. Velegnet til små områder. Den pendlende børste følger konturerne og giver et perfekt rengøringsresultat. BRC 30/15 er ideel til vedligeholdelsesrengøring af gulvtæpper med I-Capsol pre-spray eller til fjernelse af pletter.

Funktioner og fordele
Kraftig rengøringsydelse
  • Børstevalsen sikrer rengøring i dybden.
  • Pendlende børstehoved sikrer ensartet rengøringsresultat.
  • Genopliver luven og giver gulvtæppet et nyt frisk udseende.
Kompakte dimensioner
  • Perfekt til områder mellem 200 og 800 m².
  • Nem opbevaring.
  • Nem at transportere.
Specifikationer

Teknisk data

Kapacitetsområde (dybderengøring / vedligeholdelsesrengøring) (m²/h) 150
Luftgennemstrømning (l/s) 46
Støvsugning (mbar/kPa) 300 / 30
Påsprøjtningstryk dybderengøring (bar) 3,5
Påsprøjtningshastighed dybderengøring (l/min) 1
Arbejdsbredde, støvsuger (mm) 315
Vandtank rent/snavset vand (l) 15 / 17
Turbineydelse (W) 1130
Børsteydelse (W) 76
Vægt uden tilbehør (kg) 36
Vægt inkl. emballage (kg) 35,5
Mål (L x B x H) (mm) 920 x 360 x 750

Scope of supply

  • Antal valser: 1 Stk.

Udstyr

  • Arbejdsretning: Tilbage
Videoer
Tilbehør
Rengøringsmidler