BRC 30/15 er ideel til dybderengøring og trænger helt ned i gulvtæppernes luv. Velegnet til små områder. Den pendlende børste følger konturerne og giver et perfekt rengøringsresultat. BRC 30/15 er ideel til vedligeholdelsesrengøring af gulvtæpper med I-Capsol pre-spray eller til fjernelse af pletter.