Tæpperenser BRC 30/15 C
Kompakt tæpperenser til hurtig og økonomisk spray-ex rengøring af mindre områder, også ideel til pletfjernelse og vedligeholdelsesrengøring af gulvtæpper med I-Capsol-spray. Økonomisk på områder med en størrelse på 200 og 800 m2.
BRC 30/15 er ideel til dybderengøring og trænger helt ned i gulvtæppernes luv. Velegnet til små områder. Den pendlende børste følger konturerne og giver et perfekt rengøringsresultat. BRC 30/15 er ideel til vedligeholdelsesrengøring af gulvtæpper med I-Capsol pre-spray eller til fjernelse af pletter.
Funktioner og fordele
Kraftig rengøringsydelse
- Børstevalsen sikrer rengøring i dybden.
- Pendlende børstehoved sikrer ensartet rengøringsresultat.
- Genopliver luven og giver gulvtæppet et nyt frisk udseende.
Kompakte dimensioner
- Perfekt til områder mellem 200 og 800 m².
- Nem opbevaring.
- Nem at transportere.
Specifikationer
Teknisk data
|Kapacitetsområde (dybderengøring / vedligeholdelsesrengøring) (m²/h)
|150
|Luftgennemstrømning (l/s)
|46
|Støvsugning (mbar/kPa)
|300 / 30
|Påsprøjtningstryk dybderengøring (bar)
|3,5
|Påsprøjtningshastighed dybderengøring (l/min)
|1
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|315
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|15 / 17
|Turbineydelse (W)
|1130
|Børsteydelse (W)
|76
|Vægt uden tilbehør (kg)
|36
|Vægt inkl. emballage (kg)
|35,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|920 x 360 x 750
Scope of supply
- Antal valser: 1 Stk.
Udstyr
- Arbejdsretning: Tilbage