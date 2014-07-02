BRC 45/45 C kombinerer to funktioner i en og samme maskine. 45/45 C leverer fremragende dybderengøringsresultater i en enkelt arbejdsgang og kan også anvendes til totrins vedligeholdelsesrengøring, effektiv rensning af tæpper med korte tørretider. Ved brug af Kärchers hurtigt tørrende tæpperensemiddel RM 768 kan tæpper af mellemstørrelse renses og være klar til støvsugning på 20 minutter.