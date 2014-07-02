Tæpperenser BRC 45/45 C
Dybderengøring og vedligeholdelsesrengøring med en og samme maskine.
BRC 45/45 C kombinerer to funktioner i en og samme maskine. 45/45 C leverer fremragende dybderengøringsresultater i en enkelt arbejdsgang og kan også anvendes til totrins vedligeholdelsesrengøring, effektiv rensning af tæpper med korte tørretider. Ved brug af Kärchers hurtigt tørrende tæpperensemiddel RM 768 kan tæpper af mellemstørrelse renses og være klar til støvsugning på 20 minutter.
Funktioner og fordele
Pendlende børstehoved med kontra-roterende børstevalser
- To børstevalser sikrer et godt rengøringsresultat.
- Rengør samtidigt dybt ned i luven fra to sider.
- Sikrer ensartet kontakt med gulvet, også på ujævne overflader.
Arbejdsretning, fremad og baglæns
- Arbejdsretningen kan tilpasses gulvtæppet.
- Arbejdsretningen kan vælges ved at klappe skubbehåndtaget sammen.
- Ergonomisk arbejdsstilling ved rengøring af gulvtæpper - fremad og baglæns.
Specifikationer
Teknisk data
|Kapacitetsområde (dybderengøring / vedligeholdelsesrengøring) (m²/h)
|350 / 1000
|Luftgennemstrømning (l/s)
|45
|Støvsugning (mbar/kPa)
|300 / 30
|Påsprøjtningstryk vedligeholdelsesrengøring (bar)
|3,5
|Påsprøjtningstryk dybderengøring (bar)
|7
|Påsprøjtningshastighed vedligeholdelsesrengøring (l/min)
|0,7
|Påsprøjtningshastighed dybderengøring (l/min)
|3,2
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|450
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|45 / 38
|Turbineydelse (W)
|1100
|Børsteydelse (W)
|600
|Vægt uden tilbehør (kg)
|75
|Mål (L x B x H) (mm)
|1029 x 559 x 1092
Scope of supply
- Antal valser: 2 Stk.
Udstyr
- Arbejdsretning: frem eller tilbage
- iCapsol mode