Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap L

Vores NT 30/1 Ap L er en kompakt våd/tør støvsuger i middelklassen med fantastisk sugeevne, høj kvalitet, samt holdebare komponenter og et stort udvalg af tilbehør.

Vores NT 30/1 Ap L er en kompakt, højkvalitets våd/tørstøvsuger. Støvsugeren er designet til mange forskellige arbejdsopgaver. Støvsugeren imponerer med ekstrem god sugevne og meget effektiv filterrengøring. Mellemstørrelser af fint støv kan også opsamles uden filterpose. Alle nøgle funktioner er tilgængelige via en drejeswitch på fronten af maskinen. Toppen er flad således at en værktøjskasse kan fastmonteres.

Funktioner og fordele
Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap L: Semi-automatisk filterrens
Semi-automatisk filterrens
Semi-automatisk filterrens garanterer konstant sugeevne. Positionen på Ap rengøringsknappen gør håndteringen endnu nemmere
Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap L: Fleksibel slange og strømkabel opbevaring
Fleksibel slange og strømkabel opbevaring
Muliggør sikker fiksering af kabler i forskellige længder og tykkelser Transportsikkert opbevaring af strømkabel
Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap L: Filterhuset kan udskiftes
Filterhuset kan udskiftes
Sikker støvfri fjernelse af filteret Sikrer effektivt at filtret ikke bliver indsat forkert
Smart integreret opbevaringsrum til tilbehør
  • Tilbehør opvares sikkert og er altid ved hånden
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftgennemstrømning (l/s) 74
Støvsugning (mbar/kPa) 273 / 27,3
Beholdervolumen (l) 30
Beholdermateriale Plastik
Motorydelse (W) max. 1380
Standardbredde ( ) ID 35
Ledningslængde (m) 7,5
Lydniveau (dB(A)) 70
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 11,8
Vægt inkl. emballage (kg) 15,6
Mål (L x B x H) (mm) 525 x 370 x 560

Scope of supply

  • Sugeslangens længde: 2.5 m
  • Bøjning: Plastik
  • Antal sugeslanger: 2 Stk.
  • Længde på sugerør: 550 mm
  • Materiale til sugerør: Stål, krom
  • Mængde af filterposer: 1 Stk.
  • Materiale til filterposer: Fleece
  • Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
  • Fugemundstykke
  • Fladfilter: Cellulose

Udstyr

  • Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
  • Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrengøring Ap
  • Sikkerhedsklasse: II
  • Hjul med bremse
Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap L
