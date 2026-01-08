Vores NT 30/1 Ap L er en kompakt, højkvalitets våd/tørstøvsuger. Støvsugeren er designet til mange forskellige arbejdsopgaver. Støvsugeren imponerer med ekstrem god sugevne og meget effektiv filterrengøring. Mellemstørrelser af fint støv kan også opsamles uden filterpose. Alle nøgle funktioner er tilgængelige via en drejeswitch på fronten af maskinen. Toppen er flad således at en værktøjskasse kan fastmonteres.