Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap L
Vores NT 30/1 Ap L er en kompakt våd/tør støvsuger i middelklassen med fantastisk sugeevne, høj kvalitet, samt holdebare komponenter og et stort udvalg af tilbehør.
Vores NT 30/1 Ap L er en kompakt, højkvalitets våd/tørstøvsuger. Støvsugeren er designet til mange forskellige arbejdsopgaver. Støvsugeren imponerer med ekstrem god sugevne og meget effektiv filterrengøring. Mellemstørrelser af fint støv kan også opsamles uden filterpose. Alle nøgle funktioner er tilgængelige via en drejeswitch på fronten af maskinen. Toppen er flad således at en værktøjskasse kan fastmonteres.
Funktioner og fordele
Semi-automatisk filterrensSemi-automatisk filterrens garanterer konstant sugeevne. Positionen på Ap rengøringsknappen gør håndteringen endnu nemmere
Fleksibel slange og strømkabel opbevaringMuliggør sikker fiksering af kabler i forskellige længder og tykkelser Transportsikkert opbevaring af strømkabel
Filterhuset kan udskiftesSikker støvfri fjernelse af filteret Sikrer effektivt at filtret ikke bliver indsat forkert
Smart integreret opbevaringsrum til tilbehør
- Tilbehør opvares sikkert og er altid ved hånden
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|30
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|70
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|11,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|15,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.5 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Stål, krom
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
- Fugemundstykke
- Fladfilter: Cellulose
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrengøring Ap
- Sikkerhedsklasse: II
- Hjul med bremse
Videoer
Anvendelsesområder
- Mange anvendelsesmuligheder. Alt fra opsamling af væske til støvsugning af biler