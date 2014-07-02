Våd- og tørstøvsuger NT 65/2 Ap
NT 65/2 Ap er en kraftfuld 2-motorers våd- og tørsuger til professionel brug. Dens sugeevne er stort set konstant, fordi det foldede fladfilter renses med luft.
NT 65/2 Ap er en kraftfuld våd- og tørsuger med ApClean-system, som sikrer en konstant høj sugeevne og lange arbejdsintervaller. Støvsugeren har et kompakt ventilatorhus med indbygget filterdæksel, så det store foldede fladfilter er nem at tage ud. Det renses effektivt ved hjælp af det halvautomatiske ApClean-filterrensesystem. Det sikrer en konstant høj sugeevne, længere arbejdsintervaller og lang filterlevetid. NT 65/2 Ap er udstyret med elektronisk niveaukontrol ved vådsugning. Dermed undgår man, at beholderen løber over. Let bortskaffelse af opsugede væsker takket være den tilsluttede olieresistente drænslange. Tilbehør kan nemt og hurtigt tilsluttes ved hjælp af et clips-system. Maskinen har et slangeopbevaringsrum, en tilbehørsholder og en stor bakke til f.eks. værktøj. Den nødvendige mobilitet sikres med de to store hjul og to styrehjul.
Funktioner og fordele
Indbygget opbevaringsrum
- Stort, praktisk opbevaringsområde på maskinhovedet.
- Værktøj og tilbehør er altid lige ved hånden.
Indbygget udløbsslange (olieresistent)
- Afløbsslangen er let og hurtig tilgængelig.
- Væsker kan bortskaffes nemt og rent.
Semi-automatisk filterrens
- Optimal filterrensning med et tryk på en knap.
- Muliggør konstant høj filterydelse og sugeevne.
- Tidsbesparende design og længere filterlevetid.
Fastgørelse af slange og bøjning
- Altid sikkert fastgjort under transport.
- Praktisk og pæn maskinopbevaring.
Ergonomisk håndtag
- Praktisk og nem transport af støvsugeren.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|2 x 74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholdervolumen (l)
|65
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 2760
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Ledningslængde (m)
|10
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|20
|Mål (L x B x H) (mm)
|600 x 480 x 920
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Papir
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Afløbsslange (oliebestandig)
- Fladfilter: Cellulosefibermateriale
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrengøring Ap
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: II
- Hjul med bremse
Videoer
Anvendelsesområder
- Egnet til våd og tør støvsugning.
- Til opsugning af væsker, groft snavs og støv på alle hårde overflader samt til rengøring af bilinteriør.