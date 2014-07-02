NT 65/2 Ap er en kraftfuld våd- og tørsuger med ApClean-system, som sikrer en konstant høj sugeevne og lange arbejdsintervaller. Støvsugeren har et kompakt ventilatorhus med indbygget filterdæksel, så det store foldede fladfilter er nem at tage ud. Det renses effektivt ved hjælp af det halvautomatiske ApClean-filterrensesystem. Det sikrer en konstant høj sugeevne, længere arbejdsintervaller og lang filterlevetid. NT 65/2 Ap er udstyret med elektronisk niveaukontrol ved vådsugning. Dermed undgår man, at beholderen løber over. Let bortskaffelse af opsugede væsker takket være den tilsluttede olieresistente drænslange. Tilbehør kan nemt og hurtigt tilsluttes ved hjælp af et clips-system. Maskinen har et slangeopbevaringsrum, en tilbehørsholder og en stor bakke til f.eks. værktøj. Den nødvendige mobilitet sikres med de to store hjul og to styrehjul.