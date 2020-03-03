Sodexo valgte Kärcher i Danmark, på grund af høj kvalitet i produkt og service.

Nu slår vi også konkurrenterne på service!

’For os i Kärcher er aftalen med Sodexo vigtig af flere grunde. Vi er selvfølgelig stolte over at have Sodexo som kunde i Danmark’ udtaler Johnny Hansen, Salgschef i Kärcher Danmark, og fortsætter. ’Vi har i mange år haft en rigtig god dialog med Sodexo, og derfor markerer dette også kulminationen på en ambition og stor arbejdsindsats i hele Kärcher Danmarks salg og service team. Med Kärcher får Sodexo og alle vores kunder den højeste kvalitet i produkt, men vi har i Kärcher Danmark i de seneste år haft et meget fokus på at levere branchens bedste service, både under og efter salget. Hvorfor det er en ekstra stor sejr, at en virksomhed som Sodexo fortæller os, at den service-aftale som vi nu kan tilbyde i Danmark, har været afgørende for deres valg. Efter vores maskiner, som f.eks. B150 BP, er blevet synlige ude hos Sodexo og deres kunde Nomeco, kan vi nu konstatere, at det allerede har åbnet for nye dialoger om levering af maskiner til opgaver hos andre af Sodexos kunder’.

