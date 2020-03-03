Sodexo valgte Kärcher i Danmark, på grund af høj kvalitet i produkt og service.
Den store Fransk-ejede service og rengøringsvirksomhed Sodexo, med 420.000 medarbejdere i 80 lande, valgte i 2019, at indgå samarbejde med Kärcher i Danmark. Hvormed de to virksomheder har udvidet et stærkt strategisk globalt samarbejde med endnu et vigtigt marked.
Nomeco’s nye logistik-lager på 25.000m2 skabte en åbning.
Sodexo er som førende service, facility management og rengøringsvirksomhed, ikke fremmed overfor opgaver i meget store byggerier. Heller ikke i Danmark, hvor kunderne tæller Københavns Lufthavne. Sodexo har 11.000 ansatte i Norden og oplever vækst både i Norge, Sverige, Finland og Danmark.
Kärcher var det bedste match.
’Da Nomeco, åbnede deres nye HealthCare Logistik lager i Køge, med en kapacitet på imponerende 60.000 pallepladser, var det en god åbning til at invitere Kärcher med til at byde på opgaven. En bygning som denne stiller en række komplekse krav til os i forhold til rengøringsmaskiner. Vi samarbejder med flere andre leverandører af maskiner, men her, viste Kärcher sig som det perfekte match. Vi har altid vurderet kvaliteten af Kärchers produkter som helt i top, hvilket vi også har hørt fra Sodexo kollegaer i andre lande, hvor vi har samarbejde med Kärcher. Vi kan allerede nu se at det var det rigtige valg af leverandør, og vi har nu også erfaret at Kärcher på servicedelen er helt med fremme i front.’ udtaler Kim Larsen, Operational Supporter i Sodexo.
Kim Larsen, Operational Supporter Sodexo LinkedIn profil
Nu slår vi også konkurrenterne på service!
’For os i Kärcher er aftalen med Sodexo vigtig af flere grunde. Vi er selvfølgelig stolte over at have Sodexo som kunde i Danmark’ udtaler Johnny Hansen, Salgschef i Kärcher Danmark, og fortsætter. ’Vi har i mange år haft en rigtig god dialog med Sodexo, og derfor markerer dette også kulminationen på en ambition og stor arbejdsindsats i hele Kärcher Danmarks salg og service team. Med Kärcher får Sodexo og alle vores kunder den højeste kvalitet i produkt, men vi har i Kärcher Danmark i de seneste år haft et meget fokus på at levere branchens bedste service, både under og efter salget. Hvorfor det er en ekstra stor sejr, at en virksomhed som Sodexo fortæller os, at den service-aftale som vi nu kan tilbyde i Danmark, har været afgørende for deres valg. Efter vores maskiner, som f.eks. B150 BP, er blevet synlige ude hos Sodexo og deres kunde Nomeco, kan vi nu konstatere, at det allerede har åbnet for nye dialoger om levering af maskiner til opgaver hos andre af Sodexos kunder’.
Johnny Hansen, Professionel salgschef Kärcher Danmark LinkedIn profil
Per Henriksen, Key account Kärcher Danmark LinkedIn profil