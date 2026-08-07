EDI 4 udskiftelig skrabeskive til isskraber
Udskiftelig roterende skrabeskive til den elektriske EDI 4 isskraber med robuste plastikblade fjerner selv genstridig is på enhver bilforrude.
Den roterende skrabeskive til den elektriske EDI 4 isskraber fjerner is fra bilens forruder hurtigt og bekvemt. Det er nemt at udskifte skrabeskiven – uden brug af værktøj - det er gjort på få sekunder. Den nyligt udviklede skrabeskive har fem blade, der arbejder med op til 4 dB(A) og er mere støjsvag end den tidligere version ved afisning.
Funktioner og fordele
Roterende skrabeskive med sturdy plastikblade.
- Den roterende skrabeskive som er lavet af slagfast plast, fjerner endda stædig is fra forruden, hurtigt og nemt.
Værktøjsfri udskiftning af skive.
- Disken kan udskiftes hurtigt og nemt uden værktøj.
Reducering i støjniveau.
- Den nye skrabeskive reducerer volumen med op til 4 dB(A) sammenlignet med den tidligere version med 6 blade.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|109 x 109 x 16
Anvendelsesområder
- Forrude