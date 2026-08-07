Den roterende skrabeskive til den elektriske EDI 4 isskraber fjerner is fra bilens forruder hurtigt og bekvemt. Det er nemt at udskifte skrabeskiven – uden brug af værktøj - det er gjort på få sekunder. Den nyligt udviklede skrabeskive har fem blade, der arbejder med op til 4 dB(A) og er mere støjsvag end den tidligere version ved afisning.