Elbow packaged NW35 1K

DN 35 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.

DN 35 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Velegnet til brug med sugeslanger med en clip 2.0-tilslutning, som generelt er kompatible med støvsugere produceret fra 2017 og fremefter. Tilbehørsenden har også en conusverbinding, som kan bruges til at forbinde sugerøret eller sugemundstykker.

Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Standardbredde ( ) ID 35
Materiale Plastik
Tilslutning i tilbehørsenden Kegle
Tilslutning til sugeslange¹⁾ Clip 2.0
Farve Antracit
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 295 x 85 x 51
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