FC 5 Dæksel Hvid

Opsamler skidt bedre end før: det optimerede dæksel til FC 5. Ideel til alle hvide FC 5 maskiner, som ikke har det monteret som standard.

Opsamler skidt bedre end før: det optimerede dæksel til FC 5. Ideel til alle hvide FC 5 maskiner, som ikke har det monteret som standard.

Funktioner og fordele
Integreret trådløfter
  • Integreret riller sikrer nemt at grove partikler samles let op.
Bredere sugekanal
  • Nemt at opsamle større partikler
Nem at skifte
  • Det nye cover på maskinen er hurtigt og nemt at udskifte
Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 300 x 100 x 34