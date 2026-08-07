Floor tool packaged basalt grey DN40

Til våd- og tørstøvsugning af fint støv, groft snavs eller væsker: plastik gulvmundstykke med ruller, 360 mm bredde og nominel størrelse DN 40. Inkluderer børstelister og gummiskrabere.

Til fjernelse af fint støv, groft snavs eller væsker med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher: våd-/tørgulvmundstykke i DN 40 lavet af robust plast med en bredde på 360 millimeter, børstelister, gummiskrabere og sideruller.

Specifikationer

Teknisk data

Standardbredde ( ) ID 40
Antal (Stk.) 1
Bredde (mm) 360
Farve Grå
Vægt (kg) 0,4
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 370 x 190 x 75
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