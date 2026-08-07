Floor tool packaged basalt grey DN40
Til våd- og tørstøvsugning af fint støv, groft snavs eller væsker: plastik gulvmundstykke med ruller, 360 mm bredde og nominel størrelse DN 40. Inkluderer børstelister og gummiskrabere.
Til fjernelse af fint støv, groft snavs eller væsker med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher: våd-/tørgulvmundstykke i DN 40 lavet af robust plast med en bredde på 360 millimeter, børstelister, gummiskrabere og sideruller.
Specifikationer
Teknisk data
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Antal (Stk.)
|1
|Bredde (mm)
|360
|Farve
|Grå
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|370 x 190 x 75