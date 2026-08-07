Gulvmundstykkesæt EasyFix til SC 1
Renlighed uden at komme i kontakt med snavs: Med gulvvaskesættet EasyFix til SC 1, kan du forvandle den håndholdte damprenser til en moppe på ingen tid.
Fra håndholdt damprenser til moppe på ingen tid: Det praktiske gulvvaskesæt EasyFix til SC 1 gør det muligt. Du skal blot vedhæfte den universale gulvvaskeklud til EasyFix gulvmundstykket ved at bruge krog-og-løkke systemet og forbinde mundstykket til de to forlængerrør (0,5 m hver) på SC 1 damprenseren - og du kan begynde at gøre det hårde gulv rent med det samme. Den universale gulvvaskeklud med sin specielle loop struktur sikrer en ekstra god opsamling af snavs. Den høje dampgennemtrængelighed sikrer gode og hygiejniske rengøringsresultater i hjørner og kanter. Gulvrengøringssættet EasyFix er inkluderet i standardudstyrets omfang til SC 1 EasyFix.
Funktioner og fordele
Premium mikrofibre.
- Den specielle løkkestruktur af kluden sikrer ekstra god opsamling af snavs og grundig rengøringsresultater på alle forseglede hårde gulve.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nem vedhæftning af Gulvmundstykkesæt EasyFix til SC 1 .
- Gulvmundstykket EasyFix kan nemt og ubesværet tilsluttes til enheden sammen med damprenserrørene.
Nemt krog-og-løkke system
- Gulvrengøringsklud kan nemt vedhæftes til gulvmundstykket ved at trykke den på.
- Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkluden
- Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
- Anvendelsesområdet (f.eks. adskillelsen af køkken og badeværelse) kan noteres i et felt på fodklappen.
Innovativ lamel teknologi
- Takket være lamellen fordeles dampen jævnt over rengøringsoverfladen og på mikrofiber gulvkluden.
Fleksibel mundstykke tilslutning
- Ergonomisk og effektiv rengøring uanset brugerens højde.
- Ideel til at rengøre under møbler.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- Til ubesværet rengøring af hjørner, kanter og andre svært tilgængelige områder.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|520 x 115 x 100
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Vægklinker