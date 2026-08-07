Fra håndholdt damprenser til moppe på ingen tid: Det praktiske gulvvaskesæt EasyFix til SC 1 gør det muligt. Du skal blot vedhæfte den universale gulvvaskeklud til EasyFix gulvmundstykket ved at bruge krog-og-løkke systemet og forbinde mundstykket til de to forlængerrør (0,5 m hver) på SC 1 damprenseren - og du kan begynde at gøre det hårde gulv rent med det samme. Den universale gulvvaskeklud med sin specielle loop struktur sikrer en ekstra god opsamling af snavs. Den høje dampgennemtrængelighed sikrer gode og hygiejniske rengøringsresultater i hjørner og kanter. Gulvrengøringssættet EasyFix er inkluderet i standardudstyrets omfang til SC 1 EasyFix.