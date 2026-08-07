Gulvvaskesæt til SC 1
Det praktiske Classic gulvvaskesæt forvandler den håndholdte damprenser til en 2-i-1 dampmoppe på få sekunder.
Forvandler Kärcher håndholdte SC 1 damprenser til en dampmoppe, så du også kan bruge den til at rengøre gulve med.
Funktioner og fordele
Fastgørelses anordning til kluden
- Let påsætning af kluden på gulvmundstykket.
Praktiske lameller på gulvemundstykke
- Dampen fordeles over hele mundstykket med klud og giver en perfekt rengøring.
Comfort Floor Kit kan nemt vedhæftes.
- Gulvmundstykket kan hurtigt monteres på forlængerrøret.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|247 x 50 x 568
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Vægklinker