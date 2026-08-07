Gulvvaskesæt til SC 1

Det praktiske Classic gulvvaskesæt forvandler den håndholdte damprenser til en 2-i-1 dampmoppe på få sekunder.

Forvandler Kärcher håndholdte SC 1 damprenser til en dampmoppe, så du også kan bruge den til at rengøre gulve med.

Funktioner og fordele
Fastgørelses anordning til kluden
  • Let påsætning af kluden på gulvmundstykket.
Praktiske lameller på gulvemundstykke
  • Dampen fordeles over hele mundstykket med klud og giver en perfekt rengøring.
Comfort Floor Kit kan nemt vedhæftes.
  • Gulvmundstykket kan hurtigt monteres på forlængerrøret.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,7
Vægt inkl. emballage (kg) 0,9
Mål (L x B x H) (mm) 247 x 50 x 568
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • Vægklinker