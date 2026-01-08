HK 4 højtryksslangesæt
Opgraderingssæt med 4 meter højtryksslange – egnet til alle Kärcher K 2 højtryksrensere uden slangeoprul, der er fremstillet siden 1992. Inklusiv højtrykspistol og Quick Connect adapter.
Tilbehørssæt inklusive 4 meter højtryksslange, ergonomisk højtrykspistol og adapter til eftermontering af den praktiske Quick Connect adapter til K 2. Det ideelle opgraderingssæt til alle Kärcher højtryksrensere, der er fremstillet siden 1992 (undtagen modeller med slangeoprul).
Funktioner og fordele
Adapter
- Enkel adskillelse af trykslangen fra højtrykspistolen og maskinen.
Højtryksslange
- Med Quick Connect-adaptere til hurtig montering.
Højtrykspistol
- Til ergonomisk arbejde.
Specifikationer
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|max. 40
|Maksimalt tryk (bar)
|120
|Længde (m)
|4
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|551 x 190 x 188