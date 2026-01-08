HK 4 højtryksslangesæt

Opgraderingssæt med 4 meter højtryksslange – egnet til alle Kärcher K 2 højtryksrensere uden slangeoprul, der er fremstillet siden 1992. Inklusiv højtrykspistol og Quick Connect adapter.

Tilbehørssæt inklusive 4 meter højtryksslange, ergonomisk højtrykspistol og adapter til eftermontering af den praktiske Quick Connect adapter til K 2. Det ideelle opgraderingssæt til alle Kärcher højtryksrensere, der er fremstillet siden 1992 (undtagen modeller med slangeoprul).

Funktioner og fordele
Adapter
  • Enkel adskillelse af trykslangen fra højtrykspistolen og maskinen.
Højtryksslange
  • Med Quick Connect-adaptere til hurtig montering.
Højtrykspistol
  • Til ergonomisk arbejde.
Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 40
Maksimalt tryk (bar) 120
Længde (m) 4
Farve sort
Vægt (kg) 0,8
Vægt inkl. emballage (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 551 x 190 x 188
Kompatible maskiner
Tilbehør