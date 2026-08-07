Kæde til PSW 18-20 Batteri
Reducerede vibrationer og let at udskifte: Kæde til 20 cm-sværdet på PSW 18-20 stavmotorsav.
Kæden til 20 cm-sværdet på PSW 18-20 stavmotorsav kan hurtigt og ubesværet monteres takket være det enkle kædespændingssystem. Den opnår optimal skæreydelse hver gang og er meget holdbar og alsidig. Kædenes lave vibrationer er også imponerende.
Funktioner og fordele
Kæde af høj kvalitet
- Opnå altid nedskæringer af højeste kvalitet med den batteridrevne stavmotorsav fra Kärcher.
Det er let at udskifte kæden
- Udskiftning af kæden med det enkle kædespændingssystem er ubesværet.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sølv
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|330 x 35 x 5
Anvendelsesområder
- Grene