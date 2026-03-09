Mundstykke til parketgulv
Kärchers mundstykke til parketgulve har bløde hår, der sikrer skånsom rengøring af parketgulve og andre sarte, hårde gulve.
Parketmundstykke med bløde børster til skånsom rengøring af hårde gulve som parket og laminat samt kork, PVC, linoleum og klinkegulve.
Funktioner og fordele
Egnet til Kärcher støvsugere og støvsugere med vandfilter.
Bløde børstehår lavet af naturlige hår (hestehår).
- Til blød og blid rengøring uden at kradse.
Fleksibelt led
- Særdeles manøvredygtig, let at rengøre under møbler
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Standardbredde (mm)
|35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|301 x 175 x 54
Anvendelsesområder
- Følsomme overflader