Akkukäyttöinen pölynimuri VC Nano Complete
VCS 3 Nano -varsi-imuri – kompakti ja tehokas apuri puhtaampaan kotiin. Innovatiivinen lian tunnistus, älykäs imutehon säätö ja LED-valaistus tekevät siivouksesta vaivatonta ja tehokasta.
Kärcher VCS 3 Nano -varsi-imuri on älykäs valinta arjen siivoukseen. Se tunnistaa lian määrän ja säätää imutehon automaattisesti sen mukaan, mikä optimoi siivoustuloksen ja maksimoi akun keston. Selkeä Clean Control -näyttö kertoo reaaliaikaisesti imurin toimintatilasta ja likaisuuden tasosta. Nykyaikainen BLDC -moottori ja optimoitu suulake takaavat erinomaisen pölynpoiston kaikilta lattiapinnoilta. Lattiasuulakkeen kirkkaat LED-valot paljastavat hienojakoisenkin pölyn ja lian pimeistä nurkista ja huonekalujen alta. 180° kääntyvä nivel tekee imurin käsittelystä helppoa, ja se liukuu vaivattomasti huonekalujen ympärillä sekä niiden alle. Monivaiheinen HEPA-suodatin vangitsee luotettavasti 99,9 % kaikista hiukkasista (testattu EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 -standardin mukaisesti), mikä takaa puhtaan poistoilman. Se onkin erinomainen valinta allergiakoteihin. Alle 79 dB äänitaso tekee imuroinnista miellyttävän hiljaista. USB-C-lataus tuo lisää joustavuutta. Lisäksi imurin mukana tuleva seinäteline säästää tilaa ja pitää laitteen aina käyttövalmiina.
Ominaisuudet ja edut
Auto-sense -teknologiaÄlykäs liantunnistus optimoi puhdistustehon automaattitilassa. Tila tunnistaa automaattisesti lian määrän ja säätää imutehoa sen mukaan kolmella tasolla.
Clean Control -näyttöNäyttö päivittää jatkuvasti tietoja puhdistusprosessista ja laitteen tilasta – mukaan lukien puhdistustila, lian määrä lattialla (automaattitilassa) ja akun tila. Automaattitilassa näyttö kertoo värikoodeilla lian määrän: turkoosi on vähäinen, sininen on keskitasoinen ja violetti on runsas.
180° kääntyvä nivel ja LED-valoVCS 3 Nano liikkuu vaivattomasti esteiden ympäri ja valaisee pimeimmätkin nurkat – perusteelliseen ja tinkimättömään puhdistukseen.
Erittäin kevyt ja kompakti
- Vain n. 2,3 kg painava, kevyt laite helpottaa siivousta, erityisesti portaissa tai ylhäällä olevia kohteita puhdistaessa.
- Käsi-imurina se on vieläkin kevyempi – paino vain n. 1,4 kg ilman varusteita.
HEPA-teho: yli 99,9 % suodatus
- Hengitä vapaasti: HEPA-suodatin pitää sisäilman puhtaana ja terveellisenä.
- Sieppaa 99,9 % hiukkasista (testattu EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 -standardin mukaan) – ihanteellinen allergiaperheille.
- Puhtaaseen ja hygieeniseen kotiin – ilman pölyä ja allergeeneja.
Tehokas turbosuulake
- Huippuluokan lattiasuulaketeknologia varmistaa perusteellisen puhdistuksen kaikilla lattiapinnoilla.
- Täydellisesti muotoiltu tiiviste takaa maksimi-imutehon ja tehokkaan lianpoiston – myös hankalaan likaan.
- Kerää helposti lemmikkien karvat, pölyn ja irtonaisen lian matoilta, kovilta lattioilta ja huonekaluista.
Tehokas ja kestävä BLDC-moottori
- Vaikuttava puhdistusteho suurien nopeuksien ja optimaalisen imutehon ansiosta.
- Hiiliharjaton moottori takaa kestävyyden ja luotettavuuden – pidentäen imurin käyttöikää.
Suhteellisen hiljainen (maks. 79 dB)
- Ihanteellinen lapsi- ja lemmikkiperheille – ei tarpeetonta melua.
Kolme puhdistustilaa – joustava ja tehokas
- eco!mode-tilassa laite kuluttaa puolet automaattitilan energiasta ja toimii jopa 50 minuuttia.
- Automaattitila säätelee imutehoa automaattisesti.
- Boost-tila maksimitehoa varten pinttyneelle lialle puhtaisiin tuloksiin.
USB-C-liitäntä ja kattavat varusteet
- Yhteensopiva useimpien laturien kanssa USB-C-liitännän ansiosta.
- Oikea lisävaruste jokaiseen puhdistustehtävään: olipa kyseessä rakosuulake, pehmeä harja tai tekstiilisuulake.
- Seinäpidike tilansäästöä varten – ihanteellinen pieniin asuntoihin ja ahtaisiin tiloihin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänen tehotaso (dB(A))
|< 78
|Säiliön kapasiteetti (ml)
|600
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Kapasiteetti (Ah)
|2,5
|Käyttöaika yhdellä latauksella (/min)
|eco!efficiency-tila: / n. 50 Normaali tila: / n. 20 Boost-tila: / n. 10
|Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 % (min)
|240
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|2,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1100 x 250 x 224
Toimitus sisältää
- Hepa-suodatintyyppi: HEPA-suodatin (EN 1882:1998)
- 5 V - 12 V USB-C -latausjohto + sovitin (1 kpl kutakin): 1 kpl
- Universaali lattiasuulake
- Rakosuulake
- Verhoilusuutin
- Pidike varusteille
- Pieni seinäteline
Ominaisuuksia
- Laturi: 5 V - 12 V USB-C -latausjohto ja sovitin (1 kpl kutakin)
- Pölypussiton järjestelmä
- Kalustesuulake
- Pölysensori
Videot
Käyttökohteet
- Tiiviit ja kovat lattiat
- Matot
- Tekstiilipinnat
- Portaat