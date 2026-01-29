Akkukäyttöinen pölynimuri VC Nano Complete

VCS 3 Nano -varsi-imuri – kompakti ja tehokas apuri puhtaampaan kotiin. Innovatiivinen lian tunnistus, älykäs imutehon säätö ja LED-valaistus tekevät siivouksesta vaivatonta ja tehokasta.

Kärcher VCS 3 Nano -varsi-imuri on älykäs valinta arjen siivoukseen. Se tunnistaa lian määrän ja säätää imutehon automaattisesti sen mukaan, mikä optimoi siivoustuloksen ja maksimoi akun keston. Selkeä Clean Control -näyttö kertoo reaaliaikaisesti imurin toimintatilasta ja likaisuuden tasosta. Nykyaikainen BLDC -moottori ja optimoitu suulake takaavat erinomaisen pölynpoiston kaikilta lattiapinnoilta. Lattiasuulakkeen kirkkaat LED-valot paljastavat hienojakoisenkin pölyn ja lian pimeistä nurkista ja huonekalujen alta. 180° kääntyvä nivel tekee imurin käsittelystä helppoa, ja se liukuu vaivattomasti huonekalujen ympärillä sekä niiden alle. Monivaiheinen HEPA-suodatin vangitsee luotettavasti 99,9 % kaikista hiukkasista (testattu EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 -standardin mukaisesti), mikä takaa puhtaan poistoilman. Se onkin erinomainen valinta allergiakoteihin. Alle 79 dB äänitaso tekee imuroinnista miellyttävän hiljaista. USB-C-lataus tuo lisää joustavuutta. Lisäksi imurin mukana tuleva seinäteline säästää tilaa ja pitää laitteen aina käyttövalmiina.

Ominaisuudet ja edut
Akkukäyttöinen pölynimuri VC Nano Complete: Auto-sense -teknologia
Auto-sense -teknologia
Älykäs liantunnistus optimoi puhdistustehon automaattitilassa. Tila tunnistaa automaattisesti lian määrän ja säätää imutehoa sen mukaan kolmella tasolla.
Akkukäyttöinen pölynimuri VC Nano Complete: Clean Control -näyttö
Clean Control -näyttö
Näyttö päivittää jatkuvasti tietoja puhdistusprosessista ja laitteen tilasta – mukaan lukien puhdistustila, lian määrä lattialla (automaattitilassa) ja akun tila. Automaattitilassa näyttö kertoo värikoodeilla lian määrän: turkoosi on vähäinen, sininen on keskitasoinen ja violetti on runsas.
Akkukäyttöinen pölynimuri VC Nano Complete: 180° kääntyvä nivel ja LED-valo
180° kääntyvä nivel ja LED-valo
VCS 3 Nano liikkuu vaivattomasti esteiden ympäri ja valaisee pimeimmätkin nurkat – perusteelliseen ja tinkimättömään puhdistukseen.
Erittäin kevyt ja kompakti
  • Vain n. 2,3 kg painava, kevyt laite helpottaa siivousta, erityisesti portaissa tai ylhäällä olevia kohteita puhdistaessa.
  • Käsi-imurina se on vieläkin kevyempi – paino vain n. 1,4 kg ilman varusteita.
HEPA-teho: yli 99,9 % suodatus
  • Hengitä vapaasti: HEPA-suodatin pitää sisäilman puhtaana ja terveellisenä.
  • Sieppaa 99,9 % hiukkasista (testattu EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 -standardin mukaan) – ihanteellinen allergiaperheille.
  • Puhtaaseen ja hygieeniseen kotiin – ilman pölyä ja allergeeneja.
Tehokas turbosuulake
  • Huippuluokan lattiasuulaketeknologia varmistaa perusteellisen puhdistuksen kaikilla lattiapinnoilla.
  • Täydellisesti muotoiltu tiiviste takaa maksimi-imutehon ja tehokkaan lianpoiston – myös hankalaan likaan.
  • Kerää helposti lemmikkien karvat, pölyn ja irtonaisen lian matoilta, kovilta lattioilta ja huonekaluista.
Tehokas ja kestävä BLDC-moottori
  • Vaikuttava puhdistusteho suurien nopeuksien ja optimaalisen imutehon ansiosta.
  • Hiiliharjaton moottori takaa kestävyyden ja luotettavuuden – pidentäen imurin käyttöikää.
Suhteellisen hiljainen (maks. 79 dB)
  • Ihanteellinen lapsi- ja lemmikkiperheille – ei tarpeetonta melua.
Kolme puhdistustilaa – joustava ja tehokas
  • eco!mode-tilassa laite kuluttaa puolet automaattitilan energiasta ja toimii jopa 50 minuuttia.
  • Automaattitila säätelee imutehoa automaattisesti.
  • Boost-tila maksimitehoa varten pinttyneelle lialle puhtaisiin tuloksiin.
USB-C-liitäntä ja kattavat varusteet
  • Yhteensopiva useimpien laturien kanssa USB-C-liitännän ansiosta.
  • Oikea lisävaruste jokaiseen puhdistustehtävään: olipa kyseessä rakosuulake, pehmeä harja tai tekstiilisuulake.
  • Seinäpidike tilansäästöä varten – ihanteellinen pieniin asuntoihin ja ahtaisiin tiloihin.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Äänen tehotaso (dB(A)) < 78
Säiliön kapasiteetti (ml) 600
Akkutyyppi Litiumioniakku
Kapasiteetti (Ah) 2,5
Käyttöaika yhdellä latauksella (/min) eco!efficiency-tila: / n. 50 Normaali tila: / n. 20 Boost-tila: / n. 10
Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 % (min) 240
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 2,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 4,5
Mitat (p x l x k) (mm) 1100 x 250 x 224

Toimitus sisältää

  • Hepa-suodatintyyppi: HEPA-suodatin (EN 1882:1998)
  • 5 V - 12 V USB-C -latausjohto + sovitin (1 kpl kutakin): 1 kpl
  • Universaali lattiasuulake
  • Rakosuulake
  • Verhoilusuutin
  • Pidike varusteille
  • Pieni seinäteline

Ominaisuuksia

  • Laturi: 5 V - 12 V USB-C -latausjohto ja sovitin (1 kpl kutakin)
  • Pölypussiton järjestelmä
  • Kalustesuulake
  • Pölysensori
Käyttökohteet
  • Tiiviit ja kovat lattiat
  • Matot
  • Tekstiilipinnat
  • Portaat
