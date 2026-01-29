Kärcher VCS 3 Nano -varsi-imuri on älykäs valinta arjen siivoukseen. Se tunnistaa lian määrän ja säätää imutehon automaattisesti sen mukaan, mikä optimoi siivoustuloksen ja maksimoi akun keston. Selkeä Clean Control -näyttö kertoo reaaliaikaisesti imurin toimintatilasta ja likaisuuden tasosta. Nykyaikainen BLDC -moottori ja optimoitu suulake takaavat erinomaisen pölynpoiston kaikilta lattiapinnoilta. Lattiasuulakkeen kirkkaat LED-valot paljastavat hienojakoisenkin pölyn ja lian pimeistä nurkista ja huonekalujen alta. 180° kääntyvä nivel tekee imurin käsittelystä helppoa, ja se liukuu vaivattomasti huonekalujen ympärillä sekä niiden alle. Monivaiheinen HEPA-suodatin vangitsee luotettavasti 99,9 % kaikista hiukkasista (testattu EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 -standardin mukaisesti), mikä takaa puhtaan poistoilman. Se onkin erinomainen valinta allergiakoteihin. Alle 79 dB äänitaso tekee imuroinnista miellyttävän hiljaista. USB-C-lataus tuo lisää joustavuutta. Lisäksi imurin mukana tuleva seinäteline säästää tilaa ja pitää laitteen aina käyttövalmiina.