RVM 4 Comfort Extra
RVM 4 Comfort Extra imuroi, moppaa ja toimii itsenäisesti monitoimiasemansa ansiosta. Tarkan LiDAR-navigoinnin, kaksoislaserjärjestelmän ja kameran avulla esteet vältetään helposti.
Älykäs RVM 4 Comfort Extra -robotti-imuri/moppi puhdistaa järjestelmällisesti kovat lattiat ja matalannukkaiset matot. Kuivapuhdistuksesta vastaavat pyörivä harja, sivuharja ja tehokas imutoiminto. Kaksi nostettavaa moppauslevyä, joista toinen ulottuu reunaan asti, poistavat sitkeimmätkin tahrat. Ensimmäisen kartoituskierroksen jälkeen RVM 4 Comfort Extra luo huoneista kartan LiDAR-laseranturin avulla. Tässä voidaan määrittää yksilölliset puhdistusasetukset. Integroidun kaksoislaserjärjestelmän ja kameran ansiosta RVM 4 Comfort Extra havaitsee ja kiertää matalat esteet, kuten johdot tai sukat. Lisäanturit estävät esimerkiksi portaista putoamisen. Ultraäänianturi tunnistaa matot, Auto Boost -toiminto säätää imutehoa ja pyyhintätilassa matot kierretään tai pyörivät mopit nostetaan. Monitoimiasema pesee ja kuivaa mopit sekä tyhjentää automaattisesti robotin pölysäiliön. Laitetta voidaan ohjata helposti sovelluksen, ennalta asetetun aikataulun tai laitteen painikkeen avulla. Jos siivousrobotti tarvitsee apua, se ilmoittaa siitä puheäänellä.
Ominaisuudet ja edut
Tarkka navigointi tekoälyn avulla.
- Kaksoislaseranturin ansiosta RVM 4 havaitsee esteet, navigoi niiden ympäri eikä näin ollen jää jumiin tai aiheuta vahinkoja.
- Kaksoislaseranturi mahdollistaa jopa sellaisten pienten tai matalien esineiden tunnistamisen, jotka ovat liian pieniä LiDAR-järjestelmälle (esim. kengät, sukat tai johdot).
- Nopean ja vakaan LiDAR-navigoinnin ansiosta robotti skannaa ja kartoittaa huoneet tarkasti, taaten parhaan suunnan luotettaville siivouskierroksille jopa pimeässä.
Matontunnistus ja Auto Boost -toiminnot.
- Kun pyyhintätoiminto on aktivoitu, robotti välttää havaitut mattoalueet tai liikkuu maton päällä moppausyksiköt nostettuina.
- Auto Boost -toiminto lisää imutehoa matoilla tarpeen mukaan, jotta saavutetaan entistä paremmat puhdistustulokset.
Monipuoliset puhdistustilat
Putoamisen estävä sensori
- Anturit skannaavat lattian. Jos suuri korkeusero havaitaan, ohjain vastaanottaa signaalin joka ohjaa robotin kääntymään ympäri.
Tietosuoja ja päivitykset
- Saksassa sijaitsevana valmistajana Kärcher pitää tietosuojaa erittäin tärkeänä ja huolehtii äärimmäisellä tarkkuudella siitä, että kaikki sovellettavat lakisääteiset vaatimukset tällä alalla täytetään.
- Kaikki tiedonsiirto älypuhelimen sovelluksen ja robotti-imurin välillä kulkee pilvipalvelun kautta ainoastaan Saksassa sijaitseville palvelimille.
- Säännölliset päivitykset parantavat ja laajentavat robotti-imurin ja sovelluksen suorituskykyä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että järjestelmän tietoturvaa päivitetään jatkuvasti vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.
Sovellusohjattavissa WLAN -yhteydellä
- Sovelluksen avulla voidaan mukauttaa monia asetuksia yksilöllisten mieltymysten mukaan.
- Tietoja laitteen tilasta ja näyttö, joka näyttää nykyisen puhdistuksen edistymisen on saatavilla sovelluksen kautta.
Tarkka kartoitus monipuolisilla mukautusvaihtoehdoilla
- Sovellus voi tallentaa useita karttoja, esim. useille kerroksille.
- On mahdollista määrittää alueita, joihin et halua robotin menevän siivoamaan (esim. kissanhiekkalaatikko, leikkialueet lastenhuoneissa tai esteet, joita robotti ei voi kiertää).
- Määritellyt valitut alueet, jotka puhdistetaan useita kertoja, puhdistetaan tehopuhdistustilassa tai mopataan suuremalla vesimäärällä.
Puhdistusparametrien säätö
- Erilaisten puhdistusparametrien määrittely sovelluksessa huoneiden yksittäisille alueille (esim. imuteho tai vesimäärä, puhdistusten määrä pintaa kohden).
- Puhdistusajat ja siivousaikataulut voidaan luoda kätevästi sovelluksessa.
Monitoimiaseman itsenäinen huolto
- Pyyhintäyksikkö kuivataan nopeammin kuumalla ilmalla hajujen estämiseksi.
- Viesti tulee näyttöön, jos puhdasvesisäiliö on tyhjä tai asentamatta, likavesisäiliö on täynnä tai asentamatta, tai pölypussi ei ole asennettu.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Akun latausaika (min)
|230
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Akun jännite (V)
|14,4
|Akun kapasiteetti (Ah)
|5,2
|Äänen tehotaso (dB(A))
|< 67
|Imuteho (Pa)
|max. 15000
|Roskasäiliö (ml)
|300
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|160
|Työsuoritus (m²/h)
|45
|puhtaan veden säiliö monitoimitelakka (l)
|2,5
|likavesisäiliö monitoimitelakka (l)
|3
|pölypussi monitoimitelakka (l)
|2,3
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Robotin mitat (P x L x K) (mm)
|100
|Halkaisija (mm)
|350
|Robotin paino (kg)
|3,8
|Monitoimitelakan mitat (P x L x K) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|Monitoimitelakan paino (kg)
|6
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|14,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|350 x 350 x 100
Toimitus sisältää
- Puhdistusharja
- Pölypussien määrä: 4 kpl
- Sivuharja: 1 x
- Moppausyksikkö
- Pyyhinlevyt: 2 kpl
Ominaisuuksia
- Tasoerojen tunnistin
- Itsenäinen siivous
- Mattosensori
- Käyttö sovelluksen avulla
- Yhteys WLAN-verkon kautta
- Bluetooth-yhteys
- Sovelluksessa älykkäitä toimintoja
- Äänen ulostulo
- LiDAR-navigointijärjestelmä
- Laseranturi ja kamera
- Ajastintoiminto: Useiden ajastusten mahdollisuus
- Kuivasiivoustila
- Moppaustila
- Yhdistetty puhdistustila (märkä ja kuiva)
- Itsenäinen siivous: Kylmä vesi
- Itsenäinen mopin kuivaus: Kuuma
- Automaattinen pölyn tyhjennys
- Lakaisu läheltä reunaa
- Jatkettava sivumoppi reunojen puhdistukseen
- automaattisesti ulos vedettävä pyyhintäyksikkö
- Nouseva moppi
- Pölypussin materiaali: Fleece
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Matalanukkaisille matoille.