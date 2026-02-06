Älykäs RVM 4 Comfort Extra -robotti-imuri/moppi puhdistaa järjestelmällisesti kovat lattiat ja matalannukkaiset matot. Kuivapuhdistuksesta vastaavat pyörivä harja, sivuharja ja tehokas imutoiminto. Kaksi nostettavaa moppauslevyä, joista toinen ulottuu reunaan asti, poistavat sitkeimmätkin tahrat. Ensimmäisen kartoituskierroksen jälkeen RVM 4 Comfort Extra luo huoneista kartan LiDAR-laseranturin avulla. Tässä voidaan määrittää yksilölliset puhdistusasetukset. Integroidun kaksoislaserjärjestelmän ja kameran ansiosta RVM 4 Comfort Extra havaitsee ja kiertää matalat esteet, kuten johdot tai sukat. Lisäanturit estävät esimerkiksi portaista putoamisen. Ultraäänianturi tunnistaa matot, Auto Boost -toiminto säätää imutehoa ja pyyhintätilassa matot kierretään tai pyörivät mopit nostetaan. Monitoimiasema pesee ja kuivaa mopit sekä tyhjentää automaattisesti robotin pölysäiliön. Laitetta voidaan ohjata helposti sovelluksen, ennalta asetetun aikataulun tai laitteen painikkeen avulla. Jos siivousrobotti tarvitsee apua, se ilmoittaa siitä puheäänellä.