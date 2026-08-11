Kapea imusuulake WV 6 -ikkunapesureihin, valkoinen (170 mm)

WV 6 ikkunapesurin pieni (170 mm) vaihdettava imusuulake pienille pinnoille.

Window Vac 6 -ikkunapesuriin sopiva 170mm leveä imusuulake sopii erinomaisesti kapeiden ja pienten ikkunaruutujen ja muiden lasipintojen pesuun, joihin leveämpi suulake ei sovi.

Ominaisuudet ja edut
Kapea muoto
Kätevästi vaihdettavissa
  • Imusuulakkeet ovat helppo vaihtaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Väri valkoinen
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 172 x 98 x 41
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Käyttökohteet
  • Ristikkoikkunat
  • Tasaiset pinnat
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Peilit
  • Laatat
  • Suihkukaappi, kylpyamme
  • Keittiön työtasot
Varusteet