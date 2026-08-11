Kapea imusuulake WV 6 -ikkunapesureihin, valkoinen (170 mm)
WV 6 ikkunapesurin pieni (170 mm) vaihdettava imusuulake pienille pinnoille.
Window Vac 6 -ikkunapesuriin sopiva 170mm leveä imusuulake sopii erinomaisesti kapeiden ja pienten ikkunaruutujen ja muiden lasipintojen pesuun, joihin leveämpi suulake ei sovi.
Ominaisuudet ja edut
Kapea muoto
Kätevästi vaihdettavissa
- Imusuulakkeet ovat helppo vaihtaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|172 x 98 x 41
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Käyttökohteet
- Ristikkoikkunat
- Tasaiset pinnat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Peilit
- Laatat
- Suihkukaappi, kylpyamme
- Keittiön työtasot