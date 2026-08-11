Mikrokuiturulla FC 2-4
Yleisrulla hellävaraiseen märkäpuhdistukseen ja lattioiden hoitoon kaikilla kovilla lattioilla. Nukaton, imukykyinen ja kestävä. Soveltuu konepesuun jopa 60 °C: n lämpötilassa.
Yksinkertaisesti puhdasta: yleisrulla Kärcher FC 2-4 lattianpesuriin varmistaa hellävaraisen märkäpuhdistuksen ja lattioiden ylläpidon kaikilla kovilla lattioilla - jopa parketilla. Korkealaatuinen yleisrulla on nukkaamaton, imukykyinen ja erittäin kestävä. Rulla voidaan myös pestä koneessa enintään 60 °C lämpötilassa. Lattiapesuri käyttää pesemiseen jatkuvasti puhdasta vettä, sillä likavesi kerätään omaan säiliöön. Näin pesutuloksesta tulee puhtaampi kuin perinteisellä mopin ja ämpärin yhdistelmällä.
Ominaisuudet ja edut
100% mikrokuitua
- Irrottaa ja sitoo lian tehokkaasti; erinomainen puhdistustulos kovilla lattiapinnoilla.
- Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|180 x 60 x 60
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Lakattu parketti