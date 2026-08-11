Yksinkertaisesti puhdasta: yleisrulla Kärcher FC 2-4 lattianpesuriin varmistaa hellävaraisen märkäpuhdistuksen ja lattioiden ylläpidon kaikilla kovilla lattioilla - jopa parketilla. Korkealaatuinen yleisrulla on nukkaamaton, imukykyinen ja erittäin kestävä. Rulla voidaan myös pestä koneessa enintään 60 °C lämpötilassa. Lattiapesuri käyttää pesemiseen jatkuvasti puhdasta vettä, sillä likavesi kerätään omaan säiliöön. Näin pesutuloksesta tulee puhtaampi kuin perinteisellä mopin ja ämpärin yhdistelmällä.