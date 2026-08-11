FC 2-4 -lattiapesuriin tarkoitettu mikrokuiturulla kivipinnoille on täydellinen lisävaruste syväpuhdistukseen koville lattioille, kuten kivelle tai keraamiselle pinnalle (ei sovellu herkille luonnonkivilattioille, kuten marmorille tai terrakotalle). Integroitujen harjasten ansiosta rulla poistaa helposti sitkeänkin lian. Soveltuu konepesuun enintään 60 °C: n lämpötilassa. Lattiapesuri käyttää pesemiseen jatkuvasti puhdasta vettä, sillä likavesi kerätään omaan säiliöön. Näin pesutuloksesta tulee puhtaampi kuin perinteisellä mopin ja ämpärin yhdistelmällä.