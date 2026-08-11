Mikrokuiturulla kivipinnoille FC 2-4
Puhdistus ei voisi olla helpompaa koville, kestäville lattioille: FC 2-4 -lattiapesuriin suunniteltu rulla kivipinnoille poistaa sitkeätkin tahrat. Rulla on konepestävä 60 °C.
FC 2-4 -lattiapesuriin tarkoitettu mikrokuiturulla kivipinnoille on täydellinen lisävaruste syväpuhdistukseen koville lattioille, kuten kivelle tai keraamiselle pinnalle (ei sovellu herkille luonnonkivilattioille, kuten marmorille tai terrakotalle). Integroitujen harjasten ansiosta rulla poistaa helposti sitkeänkin lian. Soveltuu konepesuun enintään 60 °C: n lämpötilassa. Lattiapesuri käyttää pesemiseen jatkuvasti puhdasta vettä, sillä likavesi kerätään omaan säiliöön. Näin pesutuloksesta tulee puhtaampi kuin perinteisellä mopin ja ämpärin yhdistelmällä.
Ominaisuudet ja edut
Korkealaatuista mikrokuitua
- Ihanteellinen lian poisto laadukkaaseen lopputulokseen.
- Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Lisättyjä harjaksia
- Pinttyneen lian helppoon irrottamiseen.
- Jopa kolot ja epätasaiset lattiapinnat puhdistuvat kirkkaiksi.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|180 x 60 x 60
Käyttökohteet
- Kivilattiat
- Pinttyneeseen likaan
- Laattasaumat