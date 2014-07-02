Pikakiinnityskahva

Pikakiinnityskahva K 7 painepesuriin, Quick Connect liittimellä ja kumisella kahvalla varustettu kahva mukavaan puhdistukseen.

Ominaisuudet ja edut
Pikaliitos
  • Pikaliitäntä helppoon letkun ja pesukahvan liitäntään
Bajonettiliitäntä
  • Kaikkien Kärcher varusteiden liitäntään.
Kumityyny
  • Parempi käsiteltävyys.
Pesuaineen levitys matalapaineella
  • Helppo pesuaineen käyttö.
  • Lian helppoon irrottamiseen ja tehokkaampaan puhdistukseen.
Lapsilukko
  • Pesukahvan liipaisin on lukittu.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
Mitat (p x l x k) (mm) 440 x 193 x 40
