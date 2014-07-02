Pikakiinnityskahva
Pikakiinnityskahva K 7 painepesuriin, Quick Connect liittimellä ja kumisella kahvalla varustettu kahva mukavaan puhdistukseen.
Ominaisuudet ja edut
Pikaliitos
- Pikaliitäntä helppoon letkun ja pesukahvan liitäntään
Bajonettiliitäntä
- Kaikkien Kärcher varusteiden liitäntään.
Kumityyny
- Parempi käsiteltävyys.
Pesuaineen levitys matalapaineella
- Helppo pesuaineen käyttö.
- Lian helppoon irrottamiseen ja tehokkaampaan puhdistukseen.
Lapsilukko
- Pesukahvan liipaisin on lukittu.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|440 x 193 x 40