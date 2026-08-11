Setti sisältää 3 moppaukseen tarkoitettua pyyhintäliinaa RCV 3 -robotti-imurille. Jos laitetta käytetään moppaustilassa, laadukkaat mikrokuituliinat varmistavat optimaaliset puhdistustulokset kaikilla kovilla pinnoilla, kuten laatoilla, laminaatilla, puulattioilla, PVC:llä tai linoleumilla. Kevyt, kuivunut lika poistetaan luotettavasti ja pöly sidotaan hyvin imuroinnin lisäksi. Liinojen vaihtaminen on äärimmäisen helppoa tarrakiinnityksen ansiosta.