Tarvikesetti RCV 3

Varustepaketti RCV 3 -robotti-imurille sisältää 1 pääharjan, 1 pyyhkimisliinan, 2 sivuharjaa ja 2 suodatinta.

RCV 3 -robotti-imuriin tarkoitettu varustesetti päivittää imurisi kuin uudeksi jälleen. Paketti sisältää varaosia, jotka on erittäin helppo vaihtaa. Tämä pidentää RCV 3:n käyttöikää, ja varmistaa optimaalisen puhdistustehon kuin ensimmäisellä käyttökerralla. Paketti sisältää 1 pääharjan, 1 pyyhkimisliinan, 2 sivuharjaa ja 2 suodatinta.

Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (-osa) 6
Väri valkoinen
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,4
Mitat (p x l x k) (mm) 190 x 125 x 82
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