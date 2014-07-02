Verhoilusuutin SE
Huonekalujen verhoiluiden ja auton istuimien syväpuhdistavaan painehuuhteluun tarkoitettu käsisuulake. Työleveys 110 mm.
Käsin ohjattava verhoilusuulake tekstiilipesuriin. Ihanteellinen takaamaan puhtauden syvälle pehmustettujen huonekalujen ja autonistuimien kuituihin. Työleveys on 110 mm. Sopii Kärcher SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 ja SE 6.100 -tekstiilipesureihin.
Ominaisuudet ja edut
Tekstiilipesutoiminto
- Kuitujen syväpuhdistukseen
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|153 x 113 x 75
Käyttökohteet
- Verhoilut