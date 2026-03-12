VP 180 S Vario Power -suihkuputki K 7

Vario Power -suihkuputki K 7 -sarjan korkeapainepesureihin. Nopeasti säädettävissä matalapaineisesta pesuainesuihkusta korkeapainesuihkuun vain kääntämällä suihkuputkesta.

Vario Power -suihkuputki Kärcher K 7 -sarjan painepesureihin. Helppo säätää pesuaineen levityksestä korkeapaineelle kääntämällä suihkuputkea. Sopii erilaisiin pesutehtäviin pihalla ja puutarhassa.

Ominaisuudet ja edut
Portaaton säätö
  • Paine voidaan säätää kohteen mukaan.
Matalapaine pesuainesuihku
  • Portaaton paineensäätö
Säästää aikaa
  • Ei suihkuputken vaihtotarvetta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 448 x 47 x 47

Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.

Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Julkisivu
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Kulkuväylät
  • Aidat
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä