Trolley to go! HT 4.500 használatra kész tömlőkocsi tartozéktartóval a permetező fejek és a szórópisztoly számára stb., valamint rövid tömlőtartóval. Többé nem kell a tömlőt fáradságosan az egész kerten keresztülhúzni, mivel a kocsi mindig kéznél van, tehát a szükséges öntözési helyen. A hosszú tömlő csatlakozik a vízcsaphoz, gurul a földön és ott marad. Ezáltal tiszták maradnak a kerti ágyások, a bokrok és bútorok. A tömlőkocsitól körülbelül 3–5 m távolságban történő öntözést a rövidebb tömlővel kényelmesen elvégezzük. Összecsukható funkciójának köszönhetően a HT 4.500 könnyen tárolható és különösen helytakarékos. Jellemzők: állítható magasságú fogantyú, 2 x tömlőcsatlakozó, minden általános tömlőhöz; Kapacitás: 50 m 1/2 "tömlő vagy 35 m 5/8" tömlő vagy 23 m 3/4 "tömlő. Teljesen összeszerelve.