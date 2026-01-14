HT 4.500 tömlőkocsi
Rendkívül mobilis tömlőkocsi kiegészítő tartóval és tárolóhoroggal. Állítható magasságú fogantyúval, szögletes tömlőcsatlakozókkal, hogy elkerülhető legyen a tömlő összetekeredése, szabadon forgó hajtókar és a helytakarékos tároláshoz összecsukható. Teljesen összeszerelt.
Trolley to go! HT 4.500 használatra kész tömlőkocsi tartozéktartóval a permetező fejek és a szórópisztoly számára stb., valamint rövid tömlőtartóval. Többé nem kell a tömlőt fáradságosan az egész kerten keresztülhúzni, mivel a kocsi mindig kéznél van, tehát a szükséges öntözési helyen. A hosszú tömlő csatlakozik a vízcsaphoz, gurul a földön és ott marad. Ezáltal tiszták maradnak a kerti ágyások, a bokrok és bútorok. A tömlőkocsitól körülbelül 3–5 m távolságban történő öntözést a rövidebb tömlővel kényelmesen elvégezzük. Összecsukható funkciójának köszönhetően a HT 4.500 könnyen tárolható és különösen helytakarékos. Jellemzők: állítható magasságú fogantyú, 2 x tömlőcsatlakozó, minden általános tömlőhöz; Kapacitás: 50 m 1/2 "tömlő vagy 35 m 5/8" tömlő vagy 23 m 3/4 "tömlő. Teljesen összeszerelve.
Jellemzők és előnyök
2x standard tömlőcsatlakozó
Lekerekített tömlőcsatlakozó
TELJESEN ÖSSZESZERELT ÁLLAPOTBAN
Öntözőrúd és szórófej rögzítési lehetőség
- A nagyobb mobilitásért
Szabadon futó kézi hajtókar
- A tömlő egyszerűen fel- és letekerhető.
Nagy kerekek
- A nagyobb mobilitásért
Állítható magasságú tolóvilla
Kapacitás: 50 m 1/2" tömlő vagy 35 m 5/8" tömlő, vagy 23 m 3/4 " tömlő
- Minden kereskedelemben kapható kerti tömlőhöz alkalmazható
Lehajtható funkció
- A helytakarékos tároláshoz.
Csúszásmentes, ergonómikus markolat
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|2,6
|Csomagolási súly (kg)
|2,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|440 x 485 x 857
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.