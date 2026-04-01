Lépcsőtisztító gép BD 17/5 C Ep

Kompakt, hálózatról működtethető BD 17/5 C súrológép tárcsás technológiával kis területek, például lépcsőfokok vagy ablakpárkányok súrolására, samponozására, polírozására és kristályosítására.

A BD 17/5 C vezetékes súrológép a kompakt méretének köszönhetően (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) különösen jól használható olyan területeken, ahol nincs hely a klasszikus takarítási munkákhoz, és a kézi takarítás drága. A gép háza masszív, ütésálló műanyagból készült. A tárcsakefe és a padmeghajtó pillanatok alatt könnyen cserélhető. Az oldalról hozzáférhető kezelőelemek garantálják a gyors és kényelmes használatot. A két fogantyúnak köszönhetően az 5 kg súlyú gép biztonságosan irányítható. A fordulatszám-szabályozóval (0 - 450 rpm) a készülék optimálisan az adott tisztítási helyzethez igazítható. A mélytisztítás, a kristályosítás vagy a kemény területek polírozása, illetve a szőnyeggel borított területek samponozása gyorsan és alaposan elvégezhető. Különösen a lépcsőházak takarításánál a vízszintes és függőleges területek egyidejű tisztítása jelentős időt, erőfeszítést és költséget takarít meg. A BD 17/5 C növeli a tisztítási folyamat hatékonyságát a kereskedelmi vagy kommunális épületek takarításakor. Az alkalmazásoktól függően lehet, hozzá tartozékokat rendelni.

Jellemzők és előnyök
Lépcsőtisztító gép BD 17/5 C Ep: Könnyű és kompakt
Könnyű és kompakt
Kisebb felületekhez, például ablakpárkányokhoz, lépcsőkhöz használható. Egyszerűen szállítható.
Lépcsőtisztító gép BD 17/5 C Ep: Fordulatszám-szabályozás
Fordulatszám-szabályozás
A fordulatszám az adott tisztítási feladathoz igazítható.
Lépcsőtisztító gép BD 17/5 C Ep: Opcionálisan kapható sarokkefe
Opcionálisan kapható sarokkefe
A szélekhez közeli és a sarkokba irányuló munkákhoz. (A géppel egyszerre lehet vízszintesen és függőlegesen is dolgozni az opcionális sarokkefe segítségével).
Magas minőségű alkatrészek
  • A készülék szinte nem igényel karbantartást
Számos tartozék kapható hozzá
  • Sokoldalúan alkalmazható.
  • Kefék különböző keménységben és átmérőben rendelhetők. Szőnyegek tisztításához is.
  • Párnák és meghajtó korongok sima padlófelülethez.
Egyszerű kezelőelemek
  • Egyszerűen kezelhető
Minden tartozék leszerelhető.
  • Helytakarékos tárolás
Függőleges és vízszintes felületeken is használható
  • Nagyobb rugalmasság: vízszintes és függőleges felületeken is alkalmazható (pl. lépcsőfokokon vagy ablakpárkányokon).
Ráhelyezhetó tartály
  • Megkönnyíti a kirakodási munkát (opcionálisan elérhető)
Cserélhető kefe és meghajtó korong
  • Az adott tisztítási feladathoz gyorsan és egyszerűen beállítható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Hálózati üzem
Kefék munkaszélessége (mm) 170 - 200
Kefefordulatszám (fordulat) 450
Zajszint (dB (A)) 69
Tápfeszültség (V) 220 - 230
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 5,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 330 x 136 x 290

Felszereltség

  • Beállítható kefesebesség
  • Hálózati üzem
  • Tartály, rendelhető: 2.5 l

Alkalmazási területek
  • Leegyszerűsíti a lépcsőtisztítást
  • A keménypadlótól a szőnyegpadlóig minden felület alaposan tisztán tartható - egészen a sarkokig.
  • Szűk helyeken történő tisztításhoz
  • Kisebb szőnyegfelületek célzott, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
Tartozékok