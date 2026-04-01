Lépcsőtisztító gép BD 17/5 C Ep
Kompakt, hálózatról működtethető BD 17/5 C súrológép tárcsás technológiával kis területek, például lépcsőfokok vagy ablakpárkányok súrolására, samponozására, polírozására és kristályosítására.
A BD 17/5 C vezetékes súrológép a kompakt méretének köszönhetően (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) különösen jól használható olyan területeken, ahol nincs hely a klasszikus takarítási munkákhoz, és a kézi takarítás drága. A gép háza masszív, ütésálló műanyagból készült. A tárcsakefe és a padmeghajtó pillanatok alatt könnyen cserélhető. Az oldalról hozzáférhető kezelőelemek garantálják a gyors és kényelmes használatot. A két fogantyúnak köszönhetően az 5 kg súlyú gép biztonságosan irányítható. A fordulatszám-szabályozóval (0 - 450 rpm) a készülék optimálisan az adott tisztítási helyzethez igazítható. A mélytisztítás, a kristályosítás vagy a kemény területek polírozása, illetve a szőnyeggel borított területek samponozása gyorsan és alaposan elvégezhető. Különösen a lépcsőházak takarításánál a vízszintes és függőleges területek egyidejű tisztítása jelentős időt, erőfeszítést és költséget takarít meg. A BD 17/5 C növeli a tisztítási folyamat hatékonyságát a kereskedelmi vagy kommunális épületek takarításakor. Az alkalmazásoktól függően lehet, hozzá tartozékokat rendelni.
Jellemzők és előnyök
Könnyű és kompaktKisebb felületekhez, például ablakpárkányokhoz, lépcsőkhöz használható. Egyszerűen szállítható.
Fordulatszám-szabályozásA fordulatszám az adott tisztítási feladathoz igazítható.
Opcionálisan kapható sarokkefeA szélekhez közeli és a sarkokba irányuló munkákhoz. (A géppel egyszerre lehet vízszintesen és függőlegesen is dolgozni az opcionális sarokkefe segítségével).
Magas minőségű alkatrészek
- A készülék szinte nem igényel karbantartást
Számos tartozék kapható hozzá
- Sokoldalúan alkalmazható.
- Kefék különböző keménységben és átmérőben rendelhetők. Szőnyegek tisztításához is.
- Párnák és meghajtó korongok sima padlófelülethez.
Egyszerű kezelőelemek
- Egyszerűen kezelhető
Minden tartozék leszerelhető.
- Helytakarékos tárolás
Függőleges és vízszintes felületeken is használható
- Nagyobb rugalmasság: vízszintes és függőleges felületeken is alkalmazható (pl. lépcsőfokokon vagy ablakpárkányokon).
Ráhelyezhetó tartály
- Megkönnyíti a kirakodási munkát (opcionálisan elérhető)
Cserélhető kefe és meghajtó korong
- Az adott tisztítási feladathoz gyorsan és egyszerűen beállítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Hálózati üzem
|Kefék munkaszélessége (mm)
|170 - 200
|Kefefordulatszám (fordulat)
|450
|Zajszint (dB (A))
|69
|Tápfeszültség (V)
|220 - 230
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|5,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|330 x 136 x 290
Felszereltség
- Beállítható kefesebesség
- Hálózati üzem
- Tartály, rendelhető: 2.5 l
Videók
Alkalmazási területek
- Leegyszerűsíti a lépcsőtisztítást
- A keménypadlótól a szőnyegpadlóig minden felület alaposan tisztán tartható - egészen a sarkokig.
- Szűk helyeken történő tisztításhoz
- Kisebb szőnyegfelületek célzott, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához