A BD 17/5 C vezetékes súrológép a kompakt méretének köszönhetően (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) különösen jól használható olyan területeken, ahol nincs hely a klasszikus takarítási munkákhoz, és a kézi takarítás drága. A gép háza masszív, ütésálló műanyagból készült. A tárcsakefe és a padmeghajtó pillanatok alatt könnyen cserélhető. Az oldalról hozzáférhető kezelőelemek garantálják a gyors és kényelmes használatot. A két fogantyúnak köszönhetően az 5 kg súlyú gép biztonságosan irányítható. A fordulatszám-szabályozóval (0 - 450 rpm) a készülék optimálisan az adott tisztítási helyzethez igazítható. A mélytisztítás, a kristályosítás vagy a kemény területek polírozása, illetve a szőnyeggel borított területek samponozása gyorsan és alaposan elvégezhető. Különösen a lépcsőházak takarításánál a vízszintes és függőleges területek egyidejű tisztítása jelentős időt, erőfeszítést és költséget takarít meg. A BD 17/5 C növeli a tisztítási folyamat hatékonyságát a kereskedelmi vagy kommunális épületek takarításakor. Az alkalmazásoktól függően lehet, hozzá tartozékokat rendelni.