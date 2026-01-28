Környezetbarát, mégis különösen gazdaságos és nagy teljesítményű: SanitPro Napi tisztítószer CA 20 C eco!perform a Kärcher-től, kellemesen friss citrus illattal. A felületek és padlók kézi tisztítására (nedves törlés permetezéssel/habos módszerrel, nedves felmosás vödrös módszerrel vagy előimpregnálással) szolgáló magas koncentrátum maximális tisztítási hatékonysággal nyűgöz le a kerámia, rozsdamentes acél, króm, üveg és műanyag felületeken a szaniter területeken. A citromsav és metánszulfonsav innovatív savkombinációjának köszönhetően a tisztítószer könnyedén, gyorsan és kíméletesen távolítja el a mészmaradványokat, a mészszappant, a húgykőlerakódást, sőt a szappanmaradványok és szerves anyagok okozta könnyű szennyeződéseket is. Az EU Ecolabel kritériumainak megfelelően tanúsított és az Osztrák Köztársaság Ecolabel minősítésével is rendelkező SanitPro CA 20 C eco!perform a környezetbarát fenntarthatóságot maximális tisztítási hatékonysággal ötvözi.