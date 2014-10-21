Professional
Magasnyomás
Az előnyök meggyőzőek: gyorsabb és jobb tisztítás kevés energia- és alacsonyabb vízfelhasználás mellett. A Kärcher tisztító- és ápolószerek az iparban, a kézműiparban és az élelmiszeriparban ragyogó eredményekről gondoskodnak. A magasnyomású mosók és a tisztítószerek tökéletesen egymásra hangoltak.
Felület
Minden, a kézi tisztításhoz fejlesztett Kärcher termék kimondottan a takarítóiparban szolgáltatást végzők követelményeihez igazodik. Megbízhatóan és gyorsan eltávolítanak minden általános szennyeződést, a felület anyagának megtámadása nélkül. A tisztítási teljesítmény önmagában azonban ma már nem elégíti ki a takarítóiparban és a létesítménygazdálkodásban szolgáltatást nyújtók professzionális elvárásait. A kiválasztott termékeknek sokkal többet kell nyújtaniuk: kellemes illatot, a kornak megfelelő környezetkímélő jelleget, a koncentrátumok megbízható adagolását és jó kezelhetőséget, azaz a flakon ergonómikus formáját.
Padló
A Kärcher FloorPro tisztítószerei nagy hatásfokot érnek el, és lehetővé teszik, hogy kevesebb erővel és rövidebb idő alatt kimagasló tisztítási teljesítményt érjen el. A Kärcher tisztítási rendszerre a készülékek, a tartozékok és a tisztítószerek tökéletes összhangja jellemző. Ezáltal a munka könnyebben, gyorsabban és kényelmesebben végezhető. Egyidejűleg a tisztítókészülékek és a tisztítandó felületek optimális védelemben részesülnek.
Szőnyeg
A CarpetPro line kíméletesen és hatékonyan tisztítja és ápolja a textil felületeket. Ez az innovatív rendszer lerövidíti a tisztítási és száradási időt, gyorsabban megakadályozza az újraszennyeződést, és védi a kezelt felületet, éppúgy, mint a természetet és az Ön költségvetését. A CarpetPro line az iCapsol technológián alapul, amely a koszt bekebelezi és megköti. A szőnyeg öblítése már nem szükséges, mert a bekebelezett maradék szennyeződés egyszerűen kiporszívózható a mindennapos takarítás során. A szőnyeg szempillantás alatt ismét száraz és járható.
Víz
A berendezések tartós, zavarmentes működésének és a jó előkészítési eredményeknek a biztosításához a Kärcher a megfelelő, kezeléshez alkalmas vegyszereket kínálja. A termékek a sokévi használat során igazolták magukat, melyek az adott felhasználásra és berendezéstípusra optimalizáltak.
Jármű
Tisztítószereink bármilyen vízkeménység esetén teljesen hatásosak és kimondottan a Kärcher mosóberendezésekhez kerültek kifejlesztésre. Speciális összetevők védik a vízvezető részeket a rozsdásodástól. A Kärcher ASF termékei a szabadalmaztatott leválasztásbarát összetételük által kimondottan környezetkímélőek.
Tartály/Konténer
A professzionális tartálytisztításnak különleges előírásai és követelményei vannak. Az új Kärcher TankPro sorozat, amely optimálisan a készülékek technikájához igazított, tökéletes megoldást nyújt minden tisztítási követelményre. Semmi sem nehéz számunkra – a TankPro termékekkel minden ügyfelünk igényére optimálisan összehangolt, egyedi megoldást nyújtunk. Minden termék nagy koncentrációjú készítmény, így kiadós és gazdaságos. Tudatában vagyunk az emberekkel, a gépekkel és a környezettel szemben fennálló felelősségünknek, és a legjobb minőség biztosítása mellett lemondunk a környezetre és az egészségre ártalmas összetevőkről.
Szaniter
friss illat; gél formula; jobb tapadás; anyagkímélő és környezetbarát; mindennapos tisztítás; eltávolítja a vízkövet, a piszkot és a zsírmaradványokat; pl. toalettekhez, piszoárokhoz; némelyik termék mikrobiológiailag lebomló; dezodoráló és antibakteriális.