Szőnyeg

A CarpetPro line kíméletesen és hatékonyan tisztítja és ápolja a textil felületeket. Ez az innovatív rendszer lerövidíti a tisztítási és száradási időt, gyorsabban megakadályozza az újraszennyeződést, és védi a kezelt felületet, éppúgy, mint a természetet és az Ön költségvetését. A CarpetPro line az iCapsol technológián alapul, amely a koszt bekebelezi és megköti. A szőnyeg öblítése már nem szükséges, mert a bekebelezett maradék szennyeződés egyszerűen kiporszívózható a mindennapos takarítás során. A szőnyeg szempillantás alatt ismét száraz és járható.