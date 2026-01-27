Padló
A Kärcher FloorPro tisztítószerei nagy hatásfokot érnek el, és lehetővé teszik, hogy kevesebb erővel és rövidebb idő alatt kimagasló tisztítási teljesítményt érjen el. A Kärcher tisztítási rendszerre a készülékek, a tartozékok és a tisztítószerek tökéletes összhangja jellemző. Ezáltal a munka könnyebben, gyorsabban és kényelmesebben végezhető. Egyidejűleg a tisztítókészülékek és a tisztítandó felületek optimális védelemben részesülnek.
Folteltávolítás
A Kärcher FloorPro tisztítószerei nagy hatásfokot érnek el, és lehetővé teszik, hogy kevesebb erővel és rövidebb idő alatt kimagasló tisztítási teljesítményt érjen el. A Kärcher tisztítási rendszerre a készülékek, a tartozékok és a tisztítószerek tökéletes összhangja jellemző. Ezáltal a munka könnyebben, gyorsabban és kényelmesebben végezhető. Egyidejűleg a tisztítókészülékek és a tisztítandó felületek optimális védelemben részesülnek.
Napi takarítószer
univerzálisan felhasználható; minden vízálló kemény és elasztikus padló napi gyakoriságú tisztításához; szélsőségesen takarékos; csíkmentes tisztítás; különösen gyenge habzás; megbízhatóan oldja a zsír-, olaj- és ásványi szennyeződéseket; gyorsan szárad
Köztes tisztítás és ápolás/spray tisztítószer
Tisztítás és ápolás egy lépésben; eltávolítja a sarok- és lábnyomokat; védőréteget képez erős fedéssel: csúszásgátló; kosztaszító; kopásálló
Alaptisztítószer
erőteljes padlótisztítás; erős szennyeződések; még a makacs piszkot is eltávolítja; kimagaslóan hatékony; gyanta, stb. egyszerű eltávolítása; gyenge habzás; környezetkímélő; friss illat
Ápolószer
Készítmény kemény és elasztikus padlóburkolatok ápolásához és védelméhez; kiváló fedés, tapadás-, csúszás- és kopásálló; megnövelt kopásállóság; csúszásgátló, kosztaszító, kopásálló; a padló keményebb és kopásállóbb