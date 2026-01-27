Padló

A Kärcher FloorPro tisztítószerei nagy hatásfokot érnek el, és lehetővé teszik, hogy kevesebb erővel és rövidebb idő alatt kimagasló tisztítási teljesítményt érjen el. A Kärcher tisztítási rendszerre a készülékek, a tartozékok és a tisztítószerek tökéletes összhangja jellemző. Ezáltal a munka könnyebben, gyorsabban és kényelmesebben végezhető. Egyidejűleg a tisztítókészülékek és a tisztítandó felületek optimális védelemben részesülnek.