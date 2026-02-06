Oldalkefe
Két, seprőgéphez való oldalseprű nedves szennyeződés eltávolítására. Alkalmas az S 500 - S 650 seprőgépekhez.
A szabványos sörtékből és háromszor keményebb sörtékből álló oldalkefék ideálisak a nedves szennyeződés lazításához és sepréséhez. Javasoljuk, hogy ezt használja például az esőtől nedves és a talajhoz tapadó levelek elsöprésére. Az oldalkefék az S 500 - S 650 seprőgépekhez használhatók.
Jellemzők és előnyök
Speciális sörtézet kialakítás standard és 3-szor keményebb sörték keverékéből
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|szürke
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|252 x 252 x 51
Alkalmazási területek
- Utak
- Nedves szennyeződés