A szabványos sörtékből és háromszor keményebb sörtékből álló oldalkefék ideálisak a nedves szennyeződés lazításához és sepréséhez. Javasoljuk, hogy ezt használja például az esőtől nedves és a talajhoz tapadó levelek elsöprésére. Az oldalkefék az S 500 - S 650 seprőgépekhez használhatók.