Oldalkefe

Két, seprőgéphez való oldalseprű nedves szennyeződés eltávolítására. Alkalmas az S 500 - S 650 seprőgépekhez.

A szabványos sörtékből és háromszor keményebb sörtékből álló oldalkefék ideálisak a nedves szennyeződés lazításához és sepréséhez. Javasoljuk, hogy ezt használja például az esőtől nedves és a talajhoz tapadó levelek elsöprésére. Az oldalkefék az S 500 - S 650 seprőgépekhez használhatók.

Jellemzők és előnyök
Speciális sörtézet kialakítás standard és 3-szor keményebb sörték keverékéből
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín szürke
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 252 x 252 x 51
Alkalmazási területek
  • Utak
  • Nedves szennyeződés