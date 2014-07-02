VP 120 Vario Power szórószár
A Vario-Power-szórószár: az alacsony nyomású tisztítószersugártól a magasnyomású sugárig a szórószár egyszerű elforgatásával vezérelt fokozatmentes nyomásszabályozással. Ideális kisebb felületek tisztítására a ház és a kert körül. Például falak, utak, kerítések vagy járművek tisztítására. Minden K2 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Folyamatos átállítás
- A nyomás hozzáigazítható a mindenkori tisztítási feladathoz.
Alacsony nyomás - Tisztítószersugár
- Fokozatmentes nyomásszabályozás - az alacsony nyomású tisztítószersugártól a magasnyomású sugárig
Időtakarékos
- Nem szükséges a szórószárcsere
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|445 x 42 x 42
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
- Homlokzatok
- Kert és kőfalak
- Utak
- Kerítések
- A ház és a kert körüli területek