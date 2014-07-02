VP 120 Vario Power szórószár

A Vario-Power-szórószár: az alacsony nyomású tisztítószersugártól a magasnyomású sugárig a szórószár egyszerű elforgatásával vezérelt fokozatmentes nyomásszabályozással. Ideális kisebb felületek tisztítására a ház és a kert körül. Például falak, utak, kerítések vagy járművek tisztítására. Minden K2 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Folyamatos átállítás
  • A nyomás hozzáigazítható a mindenkori tisztítási feladathoz.
Alacsony nyomás - Tisztítószersugár
  • Fokozatmentes nyomásszabályozás - az alacsony nyomású tisztítószersugártól a magasnyomású sugárig
Időtakarékos
  • Nem szükséges a szórószárcsere
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 445 x 42 x 42
Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Homlokzatok
  • Kert és kőfalak
  • Utak
  • Kerítések
  • A ház és a kert körüli területek