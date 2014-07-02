A Vario-Power-szórószár: az alacsony nyomású tisztítószersugártól a magasnyomású sugárig a szórószár egyszerű elforgatásával vezérelt fokozatmentes nyomásszabályozással. Ideális kisebb felületek tisztítására a ház és a kert körül. Például falak, utak, kerítések vagy járművek tisztítására. Minden K2 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz alkalmas.