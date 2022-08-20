Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 4 S V-20/8/22 Car (YSY) *EU
Diemžēl šī pozīcija vairs neietilpst mūsu pašreizējā preču sortimentā. Piederumi, tīrīšanas līdzekļi un lietošanas instrukcija joprojām ir pieejami.Switch to the current product range.
Piederumi
Atrast WD 4 S V-20/8/22 Car (YSY) *EU rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.