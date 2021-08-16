AUGSTSPIEDIENA MAZGĀTĀJU PIEDERUMI

Ideāls palīgs ikvienam izaicinājumam jūsu mājās: izmantojot Kärcher piederumus, varat precīzi un ērti paplašināt augstspiediena mazgātāja izmantošanas iespējas.

ATGŪSTIET WOW EFEKTU. ATKAL UN ATKAL. ATKAL UN ATKAL.

Atbrīvojiet visu augstspiediena mazgātāja potenciālu ar atbilstošiem piederumiem. Lai arī kādi tīrīšanas izaicinājumi rastos, jūs vienmēr gūsiet virsroku: neviena siena nebūs pārāk augsta, neviens stūris nebūs pārāk grūti aizsniedzams un netīrumi nebūs pārāk noturīgi, ja jums būs augstspiediena mazgātājs un pareizie piederumi. Atklājiet plašo dažādību un atšķirīgos pielietojumus.

 

Pielietojuma jomas

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Automašīnu, motociklu u.c. tīrīšana

Tīriet savu automašīnu kā eksperts: sākot ar putu strūklu mazgāšanas līdzekļa optimālai uzklāšanai, izmantojiet dažādas mīkstās mazgāšanas sukas, kas nodrošina saudzīgu krāsoto virsmu tīrīšanu, līdz pat netīrumu noņemšanai no riteņu loku dobajām vietām. Mūsu tīrīšanas risinājumi nodrošina mirdzošas virsmas un starojošas plaknes.

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Grīdu virsmu un pakāpienu tīrīšana

Aukstā sezona atstāj pēdas arī āra zonās. Izmantojot pareizos piederumus, sūnas, ķērpjus vai zaļos nosēdumus uz terasēm un balkonos var noņemt ātri un kārtīgi.

T-Racer modeļi ir īpaši piemēroti lielu akmens vai koka laukumu tīrīšanai, jo tīrīšanas sprauslu attālumu līdz zemei var individuāli pielāgot. Arī mazākām vai līkumainām vietām, piemēram, kāpnēm, Kärcher ir piemērots tīrīšanas risinājums: pateicoties augstspiediena strūklas un manuālā suku spiediena jaudīgajam apvienojumam, elektriskās mazgāšanas ierīces ir ideāls universāls ierocis cīņā ar netīrumiem.

Visaptveroša tīrība. Lai cilvēki justos labi gan ārā, gan telpās.

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Grūti aizsniedzamu vietu tīrīšana

Izmantojot teleskopisko smidzinātāju, ar augstspiediena mazgātāju varat aizsniegt augstas un pat grūti pieejamas zonas.

Ar pilnu (tīrīšanas) jaudu uz priekšu: ar fasādes un stikla tīrīšanas piederumu sienas un lielas stikla virsmas, piemēram, ziemas dārzos, var bez piepūles un efektīvi notīrīt ar augstu spiedienu.

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Cauruļu tīrīšana

Aizsērējušas caurules un notekas? Tagad tas ir palicis pagātnē! Kärcher jumta noteku un cauruļu tīrīšanas komplekts likvidē noturīgos netīrumus caurulēs, jumta notekās un notekcaurulēs.

Šeit jūs varat atrast visus augstspiediena mazgātāju piederumus

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

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Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
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S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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