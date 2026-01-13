PSU 4-18
Vairs nekādas garlaicīgas manuālas sūknēšanas: Izmantojot ar akumulatoru darbināmo spiediensmidzinātāju PSU 4-18, jūs varat rūpēties par saviem augiem dārzā, uzsmidzinot miglu, mēslojumu u.c., vienkārši piespiežot pogu.
Ar akumulatoru darbināmais augu miglotājs PSU 4-18 palīdz dārzā uzsmidzināt šķidrumus jūsu augu kopšanai un aizsardzībai. Mēslošanai, kaitēkļu iznīcināšanai, nezāļu likvidēšanai vai stādiņu laistīšanai — miglotājs PSU 4-18 būs ideāli piemērots visiem šiem uzdevumiem. Vairs nav nepieciešama nogurdinošā manuāla sūknēšana spiediena palielināšanai. Vienkārši pieskaroties pogai, jūs aktivizējat spiediensmidzinātāja sūkni. Izmantojot slēdzi uz smidzinātāja, smidzināšanas strūklu var ieslēgt pēc vajadzības, ieslēgt nepārtrauktās darbības režīmu, kā arī var tieši pie sprauslas nepārtraukti regulēt šķidruma padevi no smalkas miglas uz strūklu. Plecu siksna atvieglo ar akumulatoru darbināmā spiediensmidzinātāja pārnēsāšanu, tāpēc viena roka vienmēr ir brīva. 4 litru tvertnē ir iebūvēts uzpildes līmeņa indikators, un tvertnes vāks kalpo arī kā mērtrauks izsmidzināšanas mērīšanai. Smidzinātāju var pagarināt līdz 75 cm, lai nodrošinātu ergonomisku darbu arī attālākās vietās. Lai nodrošinātu 18 V augu miglotāja uzglabāšanu vietu taupošā veidā, smidzinātāju var noņemt un nostiprināt ar skavu uz akumulatora ieliktņa.
Īpašības un ieguvumi
Teleskopiskais smidzinātājsPaplašināts darbības diapazons, vieglāka piekļuve grūti aizsniedzamām vietām.
Fiksējams darbības slēdzisVienkāršai un nenogurdinošai darbībai.
Bezgalīgi maināma smidzināšanas strūklaAtkarībā no veicamā uzdevuma lietotājs var pārslēgties starp smalku miglu un punktveida strūklu.
4 litru tvertne ar uzpildes līmeņa indikatoru
- Nepārtraukta šķidruma līmeņa uzraudzība.
Iebūvēts mērtrauks tvertnes vākā
- Ātra strūklas mērīšana.
Smidzinātāja turētājs uz iekārtas
- Vietu taupošai uzglabāšanai.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Reālā laika tehnoloģija ar LCD baterijas ekrānu: atlikušais darbības laiks, atlikušais uzlādes laiks un baterijas kapacitāte. Ilgmūžīga un jaudīga, pateicoties litija jonu elementiem. Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Darba spiediens (bar)
|3
|Caurplūde (l/h)
|maks. 30
|Ūdens tvertnes tilpums (l)
|4
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 400 (2,5 Ah) / maks. 800 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|750 x 182 x 365
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Plecu siksna
- Mērglāze
Aprīkojums
- Teleskopiskais smidzinātājs: 0.45 m, 0.75 m
- Fiksējams darbības slēdzis
- Smidzinātāja fiksācijas skava
- Savācēja pilnuma indikators
Videos
Pielietošanas veidi
- Augu aizsardzība un kopšana
- Augu laistīšana
- Puķu dobes, dārzeņu dobes
- Maigai jutīgu augu laistīšanai, piemēram, stādiem