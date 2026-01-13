Lamp with USB 18V

Īpašības un ieguvumi
Ērts rokturis pārnēsāšanai
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
  • Iekārtu var darbināt ar jebkuru 18 V Kärcher Battery Power bateriju.
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 540 (2,5 Ah) / maks. 1080 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 0.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 100 x 102 x 199

Aprīkojums

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • USB-C ligzda
Videos
Pielietošanas veidi
  • Pagrabs
  • Darbnīca
  • Terase
  • Pārvietošanās laikā: WFP 12 ir ideāli piemērots arī izmantošanai kemperos, dzīvojamās piekabēs vai brīvdienu mājās.
  • Teltis, kempinga piederumi
