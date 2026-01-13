Lamp with USB 18V
Īpašības un ieguvumi
Ērts rokturis pārnēsāšanai
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Iekārtu var darbināt ar jebkuru 18 V Kärcher Battery Power bateriju.
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 540 (2,5 Ah) / maks. 1080 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|100 x 102 x 199
Aprīkojums
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- USB-C ligzda
Videos
Pielietošanas veidi
- Pagrabs
- Darbnīca
- Terase
- Pārvietošanās laikā: WFP 12 ir ideāli piemērots arī izmantošanai kemperos, dzīvojamās piekabēs vai brīvdienu mājās.
- Teltis, kempinga piederumi