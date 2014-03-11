eco!ogic zaļā krāsa nozīmē, iekārta ir īpaši draudzīga videi!

Kärcher sevi uzskata par tirgus līderi, kas cenšas būt paraugs citiem. Ilgtspējība un vides aizsardzība ir vērtības, kas ir dziļi iesakņojušās mūsu uzņēmuma filozofijā un rīcībā, kā arī ir ietvertas uzņēmuma iniciatīvā "eco!ogic". Ar eco!ogic iekārtu klāstu Kärcher ir izstrādājis pilnībā jaunu iekārtu paaudzi, kura pārsteidzošā veidā iemieso vismodernākās tehnoloģijas, nepārspējamu jaudu, lietotājdraudzīgu vadību un rūpes par vidi. Rezultāts ir īpaši efektīvas un resursus taupošas kvalitatīvas iekārtas, kuras nosaka jaunus standartus.

Kärcher ecologic Frosch

Mūsu eco!ogic iekārtu funkcijas

Unikālus produktus un zīmolu esam izstrādājuši videi draudzīgo iekārtu sērijā "Māja un dārzs" (Home & Garden) — tas ir zīmols "eco!ogic". Tikai tās ierīces, kas atbilst noteiktiem kritērijiem tiek apzīmētas ar zīmolu un "eko" logotipu. Ir dažādi "eko" kritēriji, kuriem jānodrošina atbilstība, no kuriem katram ir sava ikona.

ecologic 2015
Taupa ūdeni

Taupa ūdeni

Arvien lielāku uzmanību iegūst atbildīga ūdens izmantošana. eco!ogic nozīmē mērķtiecīgu, atbildīgu ūdens patērēšanu.

Energie sparen

Enerģijas taupīšana

Efektīva enerģijas izmantošana ir galvenā eco!ogic iekārtu priekšrocība, un tas pateicoties Kärcher viedajai un inovatīvajai tehnoloģijai.

Ietaupa ūdeni

Ekonomē dzeramo ūdeni.

Izmantojot lietus ūdeni jūs palīdzēsiet ietaupīt vērtīgos dzeramā ūdens resursus. eco!ogic klāstā piedāvājam arī risinājumus alternatīvo ūdens avotu izmantošanai.

Abwasserbelastung reduzieren

Samaziniet notekūdeņu radīto piesārņojumu

Kärcher tīrīšanas ierīcēm ar mazgāšanas līdzekļa dozēšanas ierīci un eco!ogic tīrīšanas līdzekļiem ir svarīga loma, lai mazinātu notekūdeņu radīto piesārņojumu.

Atbildīga materiālu izvēle

Atbildīga materiālu izvēle

'eco!ogic' iekārtu klāstā ir ļoti svarīgi atteikties no tādām vielām kā ftalāti un PVC.

Ressourcenschonender Materialeinsatz

Samazināts un resursus taupošs materiālu patēriņš

eco!ogic iekārtas pārsteidz ar to, ka tajās ir izmantoti videi draudzīgi materiāli, piemēram, pārstrādāta plastmasa. Šo iekārtu iesaiņojums ir izgatavots no FSC sertificēta kartona un pārstrādāta materiāla; tajā nav izmantots polistirols.

Geringe Lautstärke

Mazāks troksnis

Viena no iezīmēm, kas ir raksturīga Kärcher's eco!ogic tīrīšanas iekārtām ir to samazinātais trokšņa emisiju līmenis.

Effektive Staubfilterung

Efektīva putekļu filtrēšana

Pateicoties to uzticamajai putekļu filtrācijas sistēmai Kärcher produkti nodrošina veselīgu darba vidi. Tas pats attiecas arī uz jaunajām eco!ogic ierīcēm.

Vorbildliche Recyclingfähigkeit

Optimāls pārstrādājamības līmenis

Vairāk nekā 90% no Kärcher ierīču materiāliem ir pārstrādājami — tas pats attiecas arī uz jauno eco!ogic iekārtu klāstu.

Ilgs kalpošanas laiks

Ilgs kalpošanas laiks

Kärcher ļoti augstie kvalitātes standarti nodrošina, ka iekārtām, ieskaitot eco!ogic iekārtas, ir par statistiski vidējo ilgāks kalpošanas laiks.

Viegli remontēt

Viegli remontējams

Kärcher produktus raksturo to labās labošanas iespējas. Tas pats attiecas arī uz eco!ogic ierīcēm.

Gute Ersatzteilverfügbarkeit

Laba rezerves daļu pieejamība

Protams, eco!ogic kāsta iekārtām ir pieejams arī Kärcher visaptverošais rezerves daļu klāsts.

eco!ogic kāsta spiediena mazgātāji — ūdens ekonomija labākajā izpausmē.

eco!ogic iekārtas ar Kärcher ilgstoši pārbaudīto un testēto kvalitāti ir tirgus līderi vides aizsardzības jomā — tās ļauj mērķtiecīgi izmantot ūdeni tikai tur, kur tas tiešām ir nepieciešams, tādējādi samazinot ūdens patēriņu. Inovatīvā tehnoloģija un viedie risinājumi ļauj izvēlēties priekšzīmīgu pieeju resursu izmantošanai. eco!ogic klāsta ierīču plastmasas detaļas ir izgatavotas par aptuveni 60% no pārstrādāta materiāla un nesatur ftalātus un PVC. Šo iekārtu iesaiņojums ir izgatavots no FSC sertificēta kartona tajā nekad netiek izmantots polistirols.

Pārskats par eco!ogic spiediena mazgātājiem.

K4 ecologic Hochdruckreiniger

K 4 Premium eco!ogic Home

Vides aizsardzība un tīrība — : "K4 Premium eco!ogic Home" un tā ar ūdeni dzesējamais eko-motors eko-režīmā ietaupa līdz pat 20% no patērējamās enerģijas un ūdens. Turklāt šis spiediena mazgātājs, kas nesatur ftalātus un PVC ir par 60% izgatavots no pārstrādāta materiāla, un ir pārsteidzoši viegli lietojams.

K5 ecologic Hochdruckreiniger

K 5 Premium eco!ogic Home

Īpaši videi draudzīga un ļoti efektīva ierīce. K5 Premium eco!ogic Home iekārta ar jaudīgo ekomotoru ar ūdens dzesēšanu un Komplektu mājai sastāv no T350 virsmu tīrītāja — efektīvai lielu virsmu tīrīšanai bez šļakstiem. Jaudīgais spiediena mazgātāja risinājums neregulārai izmantošanai vidēji netīru virsmu tīrīšanai.

K7 ecologic Hochdruckreiniger

K 7 Premium eco!ogic Home

K7 Premium eco!ogic Home iekārta ar šļūteņu spoli biežai izmantošanai un lielam netīrumu daudzumam (piemēram uz taciņām, peldbaseinos, uz lielām automašīnām un velosipēdiem) ir raksturīgs maksimāls lietošanas ērtums un izteikts ekoloģiskais draudzīgums. Pateicoties tā "eko" režīmam spiediena mazgātājs ar ekomotoru, kuru dzesē ūdens, ietaupa līdz pat 20% ūdens un enerģijas.

Maksimāla efektivitāte.

Tieši tāpat, kā tas ir visiem Kärcher spiediena mazgātājiem, arī K 4 – K 7 modeļi ir aprīkoti ar patentētu Kärcher uzgaļa tehnoloģiju, un ir paredzēti pilnībā saskaņotam darbam ar sūkņiem. Ierīce ir tiešām lieliska — ja runājam par saprātīgu vērtīgo resursu izmantošanu. Salīdzinājumā ar konkurentu modeļiem Kärcher iekārtas atšķir to labākā nosusināšanas veiktspēja un tīrīšanas efektivitāte.

Īsāk sakot - Tīrīšanas laiks ir uz pusi īsāks, tādējādi ietaupot līdz pat 50% enerģijas un ūdens. Tās ir vienreizējas priekšrocības, kuras īpaši apstiprināja nozarē pazīstamais un neatkarīgais Fraunhofera institūts.

Par 50% ātrāk

Nepārspējama jauda.

Kärcher eco!ogic sērijas K4 līdz K7 klases iekārtas ir aprīkotas ar inovatīvu motoru, kas tiek dzesēts ar ūdeni — eco!motor. Šīs ierīces ir ļoti jaudīgas un tām ir īpaši ilgs kalpošanas laiks vai — vēl labāk — tās ir arī par 10% vieglākas.

Ar ūdeni dzesējams motors

Par tīru ūdeni visā pasaulē

Kärcher ne vien ražo resursus taupošas ierīces, bet arī ir apņēmies veicināt ūdens saglabāšanu. Piemēram, tas kopā ar "Global Nature Fund" ir izstrādājis projektu "Tīru ūdeni visai pasaulei" (Clean Water for the World). Par katru pārdoto eco!ogic spiediena mazgātāju mēs ziedojam papildu naudu bioloģisko ūdens attīrīšanas sistēmu būvniecībai visā pasaulē. Tas nozīme, ka uz katru pārdoto ierīci visā pasaulē upēs tiek attīrīti 1000 litri ūdens. Veiksmes stāsts — gan dabai, gan visai cilvēcei!

Sauberes Wasser für die Welt
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
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Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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