Elektriskais ledus skrāpis EDI 4

Ar vienu kustību noņem piesalušu ledu no automašīnas stikliem: elektriskais ledus skrāpis EDI 4 ar rotējošu disku un sešiem izturīgiem plastmasas asmeņiem.

Ar EDI 4 elektrisko ledus skrāpi beidzot ir pienācis gals nogurdinošajai ledus tīrīšanai no automašīnas stikliem. Ar rotējošo disku un sešiem izturīgiem plastmasas asmeņiem ledus skrāpis ar vienu kustību bez piepūles noņem piesalušu ledu no automašīnas stikliem. Ja EDI 4 ir gaidīšanas režīmā, nedaudz piespiediet no augšas, lai rotējošais disks sāktu griezties, un ledus pazudīs kā ar burvja mājienu. Asmeņu nodiluma gadījumā disku var nomainīt bez instrumentiem (disks ir pieejams kā rezerves daļa). Ledus skrāpja modernais un kompaktais dizains kopā ar aizsargvāciņu padara to ērti lietojamu un uzglabājamu. Viena akumulatora uzlāde ir pietiekama vairākām lietošanas reizēm. Kad ierīce ir jāuzlādē, sāk mirgot integrētā gaismas diode.

Īpašības un ieguvumi
Elektriskais ledus skrāpis EDI 4: Rotējošs disks ar izturīgiem plastmasas asmeņiem
Rotējošs disks ar izturīgiem plastmasas asmeņiem
Triecienizturīgais disks bez piepūles noņem ledu
Elektriskais ledus skrāpis EDI 4: Iespējams mainīt aprīkojumu
Iespējams mainīt aprīkojumu
Noņemamo disku var ērti un viegli nomainīt bez instrumentiem
Elektriskais ledus skrāpis EDI 4: Jaudīgas litija jonu šūnas
Jaudīgas litija jonu šūnas
Viena akumulatora uzlāde ir pietiekama vairākām lietošanas reizēm
Ērta izmantošana
  • Izdarot nelielu spiedienu no augšas, disks sāk griezties.
LED ekrāns uz iekārtas
  • Kad ierīci ir jāuzlādē, sāk mirgot integrētā gaismas diode
Iekļauts aizsargvāciņš
  • Viegli darboties un glabāt
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas tips Litija jonu baterija
Baterijas darbības laiks (min) 15
Baterijas uzlādes laiks (h) 3
diska diametrs (mm) 100
diska ātrums (apgr./min.) 500
Svars bez piederumiem (kg) 0.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 133 x 124 x 110

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Litija jonu baterija
  • Baterijas uzlādes kabelis
  • Aizsargvāciņš
  • Diskveida skrāpis
Videos
Pielietošanas veidi
  • Priekšējie stikli
Piederumi
Atrast EDI 4 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

