Elektriskais ledus skrāpis EDI 4
Ar vienu kustību noņem piesalušu ledu no automašīnas stikliem: elektriskais ledus skrāpis EDI 4 ar rotējošu disku un sešiem izturīgiem plastmasas asmeņiem.
Ar EDI 4 elektrisko ledus skrāpi beidzot ir pienācis gals nogurdinošajai ledus tīrīšanai no automašīnas stikliem. Ar rotējošo disku un sešiem izturīgiem plastmasas asmeņiem ledus skrāpis ar vienu kustību bez piepūles noņem piesalušu ledu no automašīnas stikliem. Ja EDI 4 ir gaidīšanas režīmā, nedaudz piespiediet no augšas, lai rotējošais disks sāktu griezties, un ledus pazudīs kā ar burvja mājienu. Asmeņu nodiluma gadījumā disku var nomainīt bez instrumentiem (disks ir pieejams kā rezerves daļa). Ledus skrāpja modernais un kompaktais dizains kopā ar aizsargvāciņu padara to ērti lietojamu un uzglabājamu. Viena akumulatora uzlāde ir pietiekama vairākām lietošanas reizēm. Kad ierīce ir jāuzlādē, sāk mirgot integrētā gaismas diode.
Īpašības un ieguvumi
Rotējošs disks ar izturīgiem plastmasas asmeņiemTriecienizturīgais disks bez piepūles noņem ledu
Iespējams mainīt aprīkojumuNoņemamo disku var ērti un viegli nomainīt bez instrumentiem
Jaudīgas litija jonu šūnasViena akumulatora uzlāde ir pietiekama vairākām lietošanas reizēm
Ērta izmantošana
- Izdarot nelielu spiedienu no augšas, disks sāk griezties.
LED ekrāns uz iekārtas
- Kad ierīci ir jāuzlādē, sāk mirgot integrētā gaismas diode
Iekļauts aizsargvāciņš
- Viegli darboties un glabāt
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas darbības laiks (min)
|15
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|3
|diska diametrs (mm)
|100
|diska ātrums (apgr./min.)
|500
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|133 x 124 x 110
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Litija jonu baterija
- Baterijas uzlādes kabelis
- Aizsargvāciņš
- Diskveida skrāpis
Videos
Pielietošanas veidi
- Priekšējie stikli
Piederumi
Atrast EDI 4 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.