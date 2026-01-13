Gaisa attīrītājs AF 20

Ātra gaisa attīrīšana telpās līdz 20 m²* – kompaktais gaisa attīrītājs AF 20 ar H13 filtrāciju un aktīvo ogli droši noņem patogēnus, smalkos putekļus, alergēnus un smakas.

Perfekta gaisa attīrīšana mazām telpām, bērnu istabām un atsevišķām darba telpām – gaisa attīrītājs AF 20 attīra iekštelpu gaisu no alergēniem, piesārņotājiem un patogēniem, izmantojot daudzslāņu filtru sistēmu. Filtros ir aktīvās oglekles pildījums, iekārta aprīkota ar displeju, kas izmantojot krāsu kodu un arī ar cipariem norāda gaisa kvalitāti PM2,5 daļiņās µg/m³, uzrāda arī temperatūru un relatīvo mitrumu. Gaisa attīrītājs ir lieliska izvēle, jo tas aprīkots ar taimera funkciju, bērnu drošības slēdzeni, nakts režīmu, tam ir īpaši klusa darbība un filtru efektivitāte, kas nodrošina 99,95% 0,3 µm mazu daļiņu savākšanu. Pateicoties augstas kvalitātes lāzera sensoram iespējams nodrošināt automātisko darbības režīmu, kas pats pielāgo veiktspēju atbilstoši gaisa piesārņojuma līmenim. Iekārtas filtram ir kalpošanas laiks līdz pat vienam gadam, atkarībā no gaisa piesārņojuma un lietošanas intensitātes.

Īpašības un ieguvumi
Gaisa attīrītājs AF 20: High Protect 13 filtrs
High Protect 13 filtrs
Lai piesaistītu smakas un ķīmiskos izgarojumus.
Gaisa attīrītājs AF 20: Divu gaisa iesūkšanas atveru sistēma
Divu gaisa iesūkšanas atveru sistēma
Gaisa iesūkšana iekārtas abās pusēs nodrošina augstu gaisa caurplūdi.
Gaisa attīrītājs AF 20: Ekrāns
Ekrāns
Gaisa kvalitātes indikācija µg/m³, kā arī filtra un iekārtas statuss.
Klusa darbība
  • Klusi elektromotori, ventilatori un gaisa plūsmas atveres.
Automātiskās darbības režīms
  • Sensora kontrolēts automātiskās darbības režīms, kas pielāgojas gaisa kvalitātei.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Pieslēgtā elektriskā slodze (W) 24
Piemērotais telpas lielums (m²) līdz 40
Gaisa caurplūdes ātrums (m³/h) līdz 220
Filtra efektivitāte atkarībā no daļiņu izmēra (µm) 0.3 µm >= 99.95 %
Veiktspējas līmeņi 3
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 4
Izmēri (G x P x A) (mm) 220 x 220 x 346

* Ieteicamais istabas lielums, pieņemot, ka istabā griestu augstums ir 3 m un gaisa apjoms tajā tiek trīs reizes izfiltrēts stundas laikā maksimālajā veiktspējā.

Aprīkojums

  • Dubultā filtru sistēma
  • Filtra maiņas indikators
  • Gaisa kvalitātes uzrādīšana
  • Iekārtas darbība ar skārienfunkciju
  • Automātiskās darbības režīms
  • Nakts režīms
  • Bloķēšanas funkcija
  • Taimera programma
Gaisa attīrītājs AF 20
Gaisa attīrītājs AF 20
Videos
Pielietošanas veidi
  • Rezerves filtru komplekts AF 20 gaisa attīrītājam - gaisa attīrīšanai iekštelpās
Piederumi
